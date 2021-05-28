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防疫紓困2100億元衛福部占最多 編200多億元買疫苗

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院擬擴編2100億元防疫紓困2100億元，衛福部計畫編列約680億元，為各部會最龐大預算，其中編列200多億元，將用於疫苗採購。 圖／路透
立法院擬擴編2100億元防疫紓困2100億元，衛福部計畫編列約680億元，為各部會最龐大預算，其中編列200多億元，將用於疫苗採購。 圖／路透

立法院今針對防疫紓困特別條例修正草案，擬擴編2100億元進行朝野協商，各部會報告相關預算編列，以衛福部所編預算最為龐大，計畫編列約680億元。衛福部次長薛瑞元指出，其中編列200多億元，將用於疫苗採購。

立法院長游錫堃今主持朝野黨團協商，繼續研商行政院函請審議「嚴重特殊傳染性肺炎防 治及紓困振興特別條例第11條及第19條條文修正草案」。國民黨立法院黨團於下午建議廣泛討論，國民黨立委曾銘宗詢問各部會預算編列情形和目標。

對此，經濟部長王美花表示，經濟部計畫編列480多億元，主要用於商業、服務業，以及還有會展等紓困。她表示，希望節省行政作業的時間，以定額的錢，很快速的把紓困金發下去，以解各行各業在5、6月停工的燃眉之急；另外，經濟部也針對紓困貸款中，利息補貼的部分編列預算。

在交通部的部分，交通部長王國材表示，交通部計畫編列約229億元，主要針對機場，包括防疫車隊、防疫旅館，運輸業的防疫物資等費用；另外在營業補貼的部分，他指出，在機場商業服務的部分，包括免稅店、商店等，以及運輸業的遊覽車、計程車、租賃車，還有公路客運等，交通部皆編列預算做補貼。而在個人部分，交通部也針對沒有雇主的導遊、領隊，觀光遊樂業的員工，以及旅行社等，做薪資補貼。

勞動部長許銘春則表示，勞動部計畫編列380多億元。她表示，編列預算主要針對自營作業者，跟無一定雇主的生活補助，這部分初估約要370多億元；另外針對勞工紓困貸款的利息補貼，目前估計有50萬名名額，利息補貼大概要9億多元。

教育部長潘文忠指出，教育部計畫編列300多億元，準備各級學校的防疫物資，以及線上學習的資源；另外，這次有兩次全面的停課，對於相關的教育事業，包含社區大學、私立幼兒園、補習班、課後照顧，以及團膳業者等，教育部也會有所補助。

薛瑞元則說，衛福部計畫編列680多億元，其中包括防治跟紓困兩部分。他指出，防治的部分有幾大項目，包括醫事人員的津貼、醫療機構獎勵、集中檢疫場所的徵用、疫情監測、社區疫苗接種站的設置，以及醫療網中應變醫院的啟動，和確診病人收治的治療費用等。另外，衛福部也將補助醫療機構因防疫需要，停診的營運損失，疫苗採購，以及邊境檢疫的相關費用。

在紓困部分，薛瑞元表示，將針對弱勢加發生活補助，擴大急難紓困的救助，以及長照機構、社福機構的紓困。

國民黨立委賴士葆則詢問，針對疫苗採購將編列多少預算？薛瑞元回答，疫苗採購編列200多億元。整個疫苗的費用，預估是360億元。

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