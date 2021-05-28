防疫也要防毒 毒防局推4+2溫馨陪伴與扶助

疫情嚴峻，高雄市政府毒品防制局除了防疫加嚴，加強宣導市府防疫及紓困措施，對於毒品防制工作依然不鬆懈，在防疫期間推出四項重點工作：

一、24小時毒防諮詢線上服務，民眾有藥癮復發與毒品危害等相關問題，皆可來電洽詢，由專人提供諮詢服務；

二、暖心餐食券，藥癮個案有經濟困難時，經個管師評估提供便利超商商品卡，解決短期困頓所需之基本溫飽；另提供藥癮關懷「暖心包｣及「健康育兒包｣，透過日常貼心物件，讓個案感受到毒防局的實在關懷。

三、線上心理諮商輔導，毒防局與心理諮商所合作，由心理師以視訊與藥癮個案線上面對面，協助改善身心症狀，或藥癮復發時如何有效對抗因應，並提供情緒紓壓調適方式；

四、防毒線上看，毒防局聘請專業醫師、藥師以視訊精闢解說毒品防制，線上教導防毒知能。

林瑩蓉局長表示，四項重點工作希望以線上服務繼續溫馨陪伴藥癮者或一般民眾在疫情期間無法面對面的限制，陪伴關懷與鼓勵不間斷，讓藥癮者勇於戒癮邁向健康，也宣導民眾在防疫期間減少外出及移動，戴好口罩做好防疫措施，也千萬不要因疫情影響而碰觸毒品。

另鑒於藥癮個案的工作多為服務業或臨時工，容易受到疫情的衝擊，毒防局此時特別伸出援手，加強對弱勢藥癮個案的扶助，因此啟動二項扶助措施：

一、自即日起由毒防局個案管理師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員，每日盤點藥癮個案是否有經濟、就業、紓困、職訓、急難、補助、補貼、防疫補償、居家送餐、心理諮商輔導、醫療支持、民間物資等相關扶助需求，進行統計彙整，毒防局即刻進行後續相關協助與關懷。

二、因應防疫措施加嚴，毒防局個管師、毒防基金會就服員、社工員及委外NGO團體社工員加強對個案本人電訪之頻率，評估必要性時，依防疫相關措施辦理進行本人面訪，尤其是施用毒品兒少的面訪關懷，特別強化聯繫不中斷，但任何訪視前需先詢問個案旅遊史或曝險史，並提供個案防疫衛教宣導。

林局長強調，毒防局協助個案就醫戒治、社會福利資源與各項補助等扶助或轉介，對家屬也提供支持服務，如果個案失聯會立即通報警方協尋，加強治安顧慮人口查訪，避免個案成為治安與防疫的破口，希望大家都能平安度過疫情。

圖／高雄市政府毒品防制局 提供

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