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移民署：居留效期將屆外籍人士 居留證延長30天

中央社 / 台北28日電

內政部移民署今天說，即日起在台居留效期將屆外籍人士（含中國、香港及澳門），實施居留證自動延長30天，不限次數，實施期間到疫情警戒標準降為第2級日起30日止。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，移民署發布新聞資料指出，在台居留效期將到期外籍人士（含中港澳），居留證延長30天措施不限申請次數，實施時間為降為第2級警戒起的30天止。

此外，外籍人士停留效期將到期及原經移民署許可延長離台者，移民署說，暫時不用到各服務站辦理延期停留及離台手續，等疫情警戒標準降到第2級隔天起10天內，符合延期資格的外籍人士只要準備相關文件，再到服務站補辦延期停留。

移民署表示，為簡化民眾申辦手續，如果不符申請延期停留及離台規定，只要在疫情警戒標準降為第2級的隔天起10天內，直接到機場辦相關手續後就可離境，這段期間都不算逾期居留或停留，也不必到各服務站辦理離台手續。

移民署 疫情 新冠肺炎

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