台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世 醫界人士齊哀悼

台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世，享壽101歲，由七家慈濟醫院設立的臉書專頁「佛教慈濟醫療志業」，在今天上午披露此事，許多醫界人士都為這位作育醫學人才無數的大前輩感到哀悼與思念。

該臉書專頁指出，楊思標出生於1920年6月4日，畢業於台北帝國大學（現為台灣大學）醫學部，曾任台大醫院及台大醫學院院長。他自1984年即任佛教慈濟綜合醫院董事，參與協助籌備建院，更是慈濟護理專科學校（現已更名為慈濟科技大學）首任校長。

該臉書專頁表示，楊思標有太多在台灣醫療史上創立的「第一」，他的人生更是一部「臺灣百年醫療史」。他是臺灣光復後，開創臺灣胸腔內科的第一人，是診治與防範肺結核的權威。他也是第一代下鄉田野調查的醫師，在1952年，只因三位前來求診的肺病患者皆來自基隆，讓他遠赴金瓜石礦區展開調查，追蹤出台灣最早因工作環境所導致的疾病─肺塵病，更對工安環境與疾病提出重大提醒。

民國五○年代，楊思標推動並召開台灣首度的跨院定期「聯合胸腔疾病討論會」。1957年，他檢查出台灣第一例肺癌病患；1971年，他籌辦並主持臺灣首次國際醫學會議；1979年，他擔任台大醫院院長期間，台大成功完成亞洲第一例、全球第三例的「三肢坐骨連體嬰──忠仁忠義分割手術」。更重要的是，他出生於台灣台肺結核病橫行的1920年代，長達四分之三個世紀，他為台灣結核病的診治、抗疫與研究，做出卓越貢獻。

該臉書專頁說，楊思標在擔任台大醫院院長期間，即推動台大與慈濟建教合作，自台大醫院退休後，更卸下名醫光環，關注偏鄉，協助花蓮慈濟醫院超過四十年，育才無數，每周必定搭乘火車來到花蓮慈濟醫院，指導醫學生、住院醫師，如何精準判讀Ｘ光片；且每周參與胸腔內科的討論會，提供臨床精闢見解。

慈濟醫療法人執行長林俊龍醫師曾說，相信台灣大多數的胸腔內科醫師都得尊稱楊思標教授一聲「老師」，其實楊教授不用多說什麼，只要看到他拄著拐杖出現，就是對年輕醫師最好的身教。

楊思標於前年夏天及去年年初兩度中風，並且在前年榮獲醫療奉獻獎時，當時他曾說，要在一百歲時真正退休，在台灣各地遊山玩水，看看好多沒有看過的地方，並曾捐贈台大、慈濟醫院新台幣六千萬元。