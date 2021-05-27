快訊

桃園45歲男在家猝逝 家屬曝：生前發燒腹瀉還失去味覺

【總統在哪裡】沒病床、沒疫苗、亂象百出... 國家元首帶領防疫成了奢望？

台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世 醫界人士齊哀悼

聯合報 / 記者施靜茹／台北即時報導
台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世，圖為他2019年出席慶生活動，與大愛劇場《百歲仁醫》劇中演員合影。圖／本報資料照片
台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世，圖為他2019年出席慶生活動，與大愛劇場《百歲仁醫》劇中演員合影。圖／本報資料照片

台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世，享壽101歲，由七家慈濟醫院設立的臉書專頁「佛教慈濟醫療志業」，在今天上午披露此事，許多醫界人士都為這位作育醫學人才無數的大前輩感到哀悼與思念。

該臉書專頁指出，楊思標出生於1920年6月4日，畢業於台北帝國大學（現為台灣大學）醫學部，曾任台大醫院及台大醫學院院長。他自1984年即任佛教慈濟綜合醫院董事，參與協助籌備建院，更是慈濟護理專科學校（現已更名為慈濟科技大學）首任校長。

該臉書專頁表示，楊思標有太多在台灣醫療史上創立的「第一」，他的人生更是一部「臺灣百年醫療史」。他是臺灣光復後，開創臺灣胸腔內科的第一人，是診治與防範肺結核的權威。他也是第一代下鄉田野調查的醫師，在1952年，只因三位前來求診的肺病患者皆來自基隆，讓他遠赴金瓜石礦區展開調查，追蹤出台灣最早因工作環境所導致的疾病─肺塵病，更對工安環境與疾病提出重大提醒。

民國五○年代，楊思標推動並召開台灣首度的跨院定期「聯合胸腔疾病討論會」。1957年，他檢查出台灣第一例肺癌病患；1971年，他籌辦並主持臺灣首次國際醫學會議；1979年，他擔任台大醫院院長期間，台大成功完成亞洲第一例、全球第三例的「三肢坐骨連體嬰──忠仁忠義分割手術」。更重要的是，他出生於台灣台肺結核病橫行的1920年代，長達四分之三個世紀，他為台灣結核病的診治、抗疫與研究，做出卓越貢獻。

該臉書專頁說，楊思標在擔任台大醫院院長期間，即推動台大與慈濟建教合作，自台大醫院退休後，更卸下名醫光環，關注偏鄉，協助花蓮慈濟醫院超過四十年，育才無數，每周必定搭乘火車來到花蓮慈濟醫院，指導醫學生、住院醫師，如何精準判讀Ｘ光片；且每周參與胸腔內科的討論會，提供臨床精闢見解。

慈濟醫療法人執行長林俊龍醫師曾說，相信台灣大多數的胸腔內科醫師都得尊稱楊思標教授一聲「老師」，其實楊教授不用多說什麼，只要看到他拄著拐杖出現，就是對年輕醫師最好的身教。

楊思標於前年夏天及去年年初兩度中風，並且在前年榮獲醫療奉獻獎時，當時他曾說，要在一百歲時真正退休，在台灣各地遊山玩水，看看好多沒有看過的地方，並曾捐贈台大、慈濟醫院新台幣六千萬元。

台大醫院 慈濟 醫師

延伸閱讀

台大醫院醫療量能不足滿載

支持台南第一線防疫消防人員 慈濟捐贈手套、面罩

台大院長也求救！病人太多已全面滿載、無法再收

北市忠孝西路派出所昨「預防性快篩」 36警有1人篩陽

相關新聞

台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世 醫界人士齊哀悼

台大醫學院前院長楊思標於昨天下午辭世，享壽101歲，由七家慈濟醫院設立的臉書專頁「佛教慈濟醫療志業」，在今天上午披露此事...

中選會公告藻礁公投「828投票」 潘忠政憂疫情衝擊

珍愛藻礁公投即將於8月28日登場，面對即將到來的公投，是否會擔心受到疫情影響？藻礁公投領...

批三接站預算「驚人」 潘忠政：藻礁公投是真相VS謊言

藻礁公投推動聯盟今早召開「藻礁公投向全民報告」網路記者會，召集人潘忠政視訊時表示，藻礁公投不是環保對環保，而是真相對謊言...

大停電動搖藻礁公投支持度？ 潘忠政：民眾最終會同意

短期內兩次大停電，動搖藻礁公投支持度？藻礁公投領銜人潘忠政表示，藻礁公投聯盟沒有能力做這方面的評估，但藻礁公投投「不同意...

三立財經台卡位48台 為萬華病毒道歉

有線電視新聞區塊變相擴增！國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨決議，許可中嘉集團與練台生旗下共十六家系統商將「三立財經新聞台」...

三立財經插旗48台獲准 占全台25.7%收視戶

有線電視新聞區塊變相擴增！國家通訊傳播委員會（NCC）今（26）日決議，許可中嘉集團所屬吉隆等12家，與洄瀾、東亞、東台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。