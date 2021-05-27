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三接30年後恐閒置 環團：經費放水流

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
環團認為，三接建設在30年後將被閒置，藻礁白白受害。（Photo by 台灣水鳥研究群 彰化海岸保育行動聯盟 on flickr under CC2.0）
環團認為，三接建設在30年後將被閒置，藻礁白白受害。（Photo by 台灣水鳥研究群 彰化海岸保育行動聯盟 on flickr under CC2.0）

天然氣只是過度能源，千億經費30年後形同放水流！藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政說，政院外推方案及近期停電事件使民眾傾向支持三接，但就藻礁保育和能源轉型的本質，隨著30年後台灣若順利達成能源轉型，三接將被閒置，其中投入的經費與生態破壞將無法挽回。

千億方案放水流

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政指出，天然氣在能源轉型過程中，終究是過渡能源，若以達到碳中和目標時間推算，110年度中油預算一讀通過的資料顯示，第一、二期經費加上外推方案所需的費用，將達1332億元，這些經費只是冒著破壞生態的風險、建造台灣可能只用30年的過渡設施。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政解釋，若以達到碳中和目標時間推算，2035年時接收站的閒置率就會達到四成，2050年時則會到六成。換言之，數百億的經費在幾年後形同放水流，不如將建設浮動平台省下來的錢用於發展綠能，或是獎勵節能措施，才是真正的永續發展。

重新檢討能源政策

此外，日前國際能源總署的報告指出，人類應立刻停止投資化石燃料，其中也包括天然氣開採在內，才能達到2050淨零排放。因此海洋學者陳昭倫表示，以甲烷為主要成分的天然氣，其開採、運送、液化、再氣化，以及作為能源轉型橋接燃料的適切性也有被重新檢視的必要。

對於經濟部提出的再外推方案，荒野保護協會理事長劉月梅說，此一方案仍會對藻礁造成傷害，三接在藻礁生態系周圍產生大規模的物理阻隔，阻擋大洋與生態系間的營養鹽交換，將切斷營養脈、生育脈、生活圈。

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