批三接站預算「驚人」 潘忠政：藻礁公投是真相VS謊言

藻礁公投推動聯盟今早召開「藻礁公投向全民報告」網路記者會，召集人潘忠政視訊時表示，藻礁公投不是環保對環保，而是真相對謊言，且據「110年度中油預算」一讀通過的資料，三接預算「驚人的大」，第一期含外推方案增加150億元，卻只建了2個儲槽，一期工程花納稅人810億元，若加上二期522億元，總計花納稅人1332億元，「國人可以接受嗎？」

潘忠政強調，他們一路以來透過申請畫保護區、參加環評會議、開126場記者會、打行政訴訟，都無法撼動這個不當開發案，不得已才選擇公投，而政院外推方案推出後，加上近期的停電斷電事件，讓藻礁公投不同意方似乎氣勢高漲，但相信看到正方論述的努力後，最終有識者會選擇投下同意票。

海洋學者陳昭倫表示，過去幾個月來執政黨塑造「藻礁保育vs空污」二選一的荒謬論述，然而不管是藻礁保育、能源轉型以及空污等都是台灣的環境議題，日前國際能源總署也發表報告，強調立刻停止投資天然氣等化石燃料才能達到2050淨零排放。

陳昭倫質疑，經濟部長王美花宣稱外推455公尺不會影響藻礁生態，但這個論點並無相關科學資料支持，就連中油顧問、中興大學教授林幸助日前在台大公開演講也宣稱不支持目前外推方案，因為外推之後可能會加大衝擊南桃園藻礁。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，經濟部5月3日提出外推方案後，一再強調是最有誠意的替代方案，但大眾獲得的訊息還是只有少少的幾張簡報內容，還有不斷用缺電來威脅三接非蓋不可的大內宣，呼籲如果可以使用浮動式平台來填補能源過度時期的需求，省下來的錢用來發展綠能，或是獎勵節能措施，才是真正的永續發展。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，政府過去長期宣導電力業非空污主要來源，卻故意把三接遷址和空污不當連結，事實上每年10至3月是空污季，大潭則在11月至4月風速大，若擔心空污，應盡早遷址到安全的地方，避免接收站在空污季受海象影響，無法順利以燃氣取代燃煤。