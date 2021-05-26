三立財經插旗48台獲准 占全台25.7%收視戶

有線電視新聞區塊變相擴增！國家通訊傳播委員會（NCC）今（26）日決議，許可中嘉集團所屬吉隆等12家，與洄瀾、東亞、東台及東台有線播送等共16家系統經營者將「三立財經新聞台」從88、89台，移到48台。包括去年獨立系統商南國成功將三立財經移頻到48台，現在共有17家系統商移頻，旗下共116.9萬收視戶、占全台收視戶25.7％。

這次移頻規模不小，等於讓新聞台區塊從原本的49至58台，擴大到48至58台，三立財經台更站穩48台位置。NCC表示，經邀請三立電視代表到會接受面談，並依法規綜合考量系統經營者基本頻道的規劃是否符合區塊化、增進或維持整體市場競爭、消費者權益、頻道內容多樣性及其他公共利益等面向，並參酌案關地方政府意見後予以許可。

NCC說明，移頻獲准同時，三立財經也應允幾項營運承諾，將會以行政指導方式要求變更營運計畫及增加投資，並作為未來評鑑換照的重點審查項目。

承諾包括，定位應與三立新聞台有所區隔，財經新聞與財經節目應為頻道內容製播重心，綜合談話性節目也應定位為財經性質；三立財經台將有80%財經內容、其中國際財經40%，綜合類型節目、與三立新聞台共享內容分別占一成以下，同時新播率要超過60%。三立已經承諾將找資深媒體人范琪斐主持夜間黃金時段國際財經節目，並推出「財經調查局」等節目。

三立也承諾，談話性節目應有專職專任編審；落實編輯室公約，並納入基本勞動條件與勞動契約，以保障新聞獨立；須聘請具財經專業與對新聞置入、節目廣告區分有研究的學者專家加入倫理委員會，且依法列為公開資訊、定期公布視聽眾申訴的處理及回覆報告。三立表示，新倫理委員會原本就有7位專家學者，今年5月起將另外聘請前政大校長周行一、淡大財金系教授聶建中作外部委員。

人力方面，三立表示，三立財經目前約有120名員工，將在未來三年內增補到155人以上，並投入至少2億經費於人力增補、內容與節目製播。

在NCC通過頻道變更後，系統業者就可以開始連續5日播送跑馬燈CC表示，或在頻道異動5日前以書面通知訂戶。