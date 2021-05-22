中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

中華郵政染疫風暴未歇，上午才新增一名漢中街郵局窗口人員確診，現在又增加一名外包分撿人員，而該人員的女兒是中山投遞股的郵務士，還在等待篩檢結果。

日前一名台北郵局信義投遞股外包分撿人員，是半日制員工，平常工作不會和民眾接觸，20日快篩陽性。

中華郵政公司說，該員在三重聯合醫院進行核酸檢驗後，確定確診，昨晚已接獲台北市衛生單位通知。至於感染源，還有需要匡列的員工，仍在釐清。此外，該員的女兒是中山投遞股的郵務士，正居家隔離中，身體沒有不適，為了保險起見，郵局已請她去做篩檢，還在等待結果。

中華郵政說，信義投遞股跟中山投遞股已進行消毒。

中華郵政目前累計四確診、兩快篩陽。首例確診者為總局檔案室員工，5月10日參加模範郵工表揚大會，隨後又和其他三名郵局同仁去萬華阿公店「續攤」；第二例則是台北郵件處理中心員工，10日當天，曾和其他員工去萬華吃消夜。上午新增確診的員工是則是西門町紅樓旁的漢中街郵局，就在萬華區，該員是郵務窗口人員，會和民眾接觸，不過生活單純，感染源尚在釐清。

此外，日前還有一名台北郵局快捷收發股外勤（大卡車司機），曾跟第二名確診者同行者有接觸，日前快篩陽性，還在等核酸檢驗結果。金南郵局郵務窗口人員，負責國際包裹收寄，曾去過萬華，快篩陽性，目前同樣在等待核酸檢驗結果。

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