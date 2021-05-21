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北市社福中心社工確診 社會局急清消匡32人篩檢

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
快篩站示意圖 中央社
快篩站示意圖 中央社

北市某社福中心今傳出1名社工經PCR檢測確診，社會局表示，經疫情指揮中心防疫醫師疫調及匡列密切接觸者共計32人，其中31人立即進行快篩(另1人已接種疫苗)，檢測結果皆為陰性，建議社工若非必要，全面以電話訪視取代面談訪視，且已將第一線社工提報「優先施打疫苗名單」。

社會局表示，北市5月20日某社福中心1名社工核酸檢測（PCR）確診。經疫情指揮中心防疫醫師疫調及匡列密切接觸者，考量該辦公室空間開放、空調共用，故需居家隔離的接觸者社工、社區派工及替代役共計32人，其中31人立即進行快篩(另1人已接種疫苗)，檢測結果皆為陰性。社福中心同仁需14天居家隔離。台北市環保局也將盡速安排該中心所屬大樓清潔消毒。

社會局長周榆修表示，傳出確診之社福中心之業務也由中正社福中心能馬上備援支應，並請其他社福中心同仁一同排班支援。社區弱勢民眾就診所需的醫療掛帳單、物資補給、社區諮詢服務、個案應變救援、弱勢收容安置、緊急生活救助、福利申請、就醫、就業轉介等服務，自即日起均可洽中正社福中心（02-23962340）提供服務。

周榆修呼籲，在疫情嚴峻期間，調整社工上班方式，分流辦公、彈性上班時間；若有需要家庭照顧者，也鼓勵請「防疫照顧假」，家安人安服務安，並且社工若非必要，全面以電話訪視取代面談訪視，而家訪或居家服務，都須確認服務個案家中是否有確診者、居家隔離等風險，會尋求專業防疫醫療團隊或警消單位全力應援，且已將第一線社工提報「優先施打疫苗名單」，降低服務時面臨的風險。

社工 疫苗 疫情

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