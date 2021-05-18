全台各級學校將停課 家長兩難「顧小孩還是顧生計？」

國內疫情嚴峻，教育部今天宣布，5月19日起至5月28日，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，且課後照顧服務中心、補習班和教育機構也配合停課。大專校院和高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習、不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課。對此，家長擔憂的說：「停課了，小孩誰要照顧？是要顧小孩還是顧生計？」

吳姓家長表示，支持防疫措施，但今天宣布，明天馬上執行，家長都還沒應變好，「停課了，雙薪家庭小孩誰要照顧？」儘管家中有 12歲以下孩童可請防疫照顧假，但雇主不給薪，根本就是放無薪假的概念，請假後家庭生計怎麼辦？相當兩難。

另有楊姓家長說，今天下午才宣布，明天就要實行，實在令人措手不及，只能先請家中長輩或是親人幫忙照顧小孩。