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修憲工程啟動 民進黨立委質疑當前修憲門檻特剛性
修憲工程啟動，立法院中午召開第一次修憲委員會推舉5席召委，分別由民進黨立委管碧玲、周春米與鍾佳濱與國民黨團書記長鄭麗文、立委李貴敏出任，後續將輪流負責公聽會等相關議事主持。
立法院原本去年雙十節過後，就要由立法院長游錫堃召開協商決定修憲委員會第一次會時間，但最後因故延至本月4日才第一次協商，今天第二次協商，拍板第一次會時間，
目前推估，若以2022地方九合一選舉投票日一併辦修憲案公民複決，修憲委員會成立後，包含辦公聽會與修憲提案審查，立法院最晚要在2022年3月底前三讀通過修憲案，再經半年公告後，於3個月內完成公民複決投票。
主持今天議事的管碧玲表示，2005年第七次憲改時確定現在特剛性的修憲程序，導致憲改16年缺席，現在能再次啟動改革契機，歷史正在考驗，希望各政黨能夠捐棄成見為改革達成共識，期待修憲能有成果。
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