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馬偕今起禁探病、萬板居住活動限戶外看診、疫苗全取消

聯合報 / 記者邱宜君張哲郢／台北即時報導

雙北地區是新冠肺炎本土病例新增熱區，又以萬華和板橋最多，馬偕醫院今上午決定，對民眾就醫做出限制，即日起禁止探病。今起也會在門口「過濾」兩類病人，其一為曾於馬偕就診過且登記居住於萬華、板橋者，其二為居民具有萬華、和平醫院、板橋相關區域活動史的病人，都要在戶外門診就醫。

醫院公關中午受訪表示，過去曾到院就醫，且留下居住地位於馬偕和板橋的民眾，院內電腦系統會在醫院門口刷健保卡時跳出提示，引導至戶外門診。戶外門診會有一位醫師、護理師，但科別還不確定、是否採檢也還不知道，但會根據醫療專業進行評估、協調安排看診，如有急迫就醫需求還是會安排就醫。

除了居住地，具有板橋、萬華、和平醫院等活動史，也要至戶外看診。馬偕醫院官網以持續文字移動之跑馬燈方式公布消息，指出，自主健康管理或具有萬華、和平醫院、板橋相關區域活動史的人，要直接到戶外門診就醫。另發燒請至急診戶外發燒篩檢站，緊急醫療請至急診就醫。

另外，明起（5月18日）取消已預約的「公費」及「自費」疫苗注射，後續將視疫苗配送情形，再行開放；並優先保留原預約遭取消民眾，請再注意醫院網頁及掛號網頁公告。持有慢性病連續處方箋的病人，可申請預約慢箋領藥，領藥時請至戶外領藥窗口（中山北路/民生西路口組合屋)領藥，減少出入醫院之機會。

夜診、復健科門診、非急迫性之住院、手術(門診手術)、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健、語言治療，5月18日至31日都暫停。

淡水馬偕醫院表示，是否禁止入院的條件是由衛福部登記在健保卡，由系統檢測，為求保險起見，只要被檢測出是萬華、板橋一帶都必須到戶外門診。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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