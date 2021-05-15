台灣蘋果日報停刊！工會理事長擬被資遣 工會強烈譴責

創刊18年的台灣蘋果日報昨宣布自下周二停刊，全力發展蘋果新聞網。台灣蘋果日報工會今發聲明指出，據工會掌握全體800名員工將逾300人被資遣，其中甚至包含多年考績評為「表現良好」的現任工會理事長，工會對此表達強烈譴責，呼籲資方懸崖勒馬，否則工會將向勞動部提請不當勞動行為裁決，也呼籲北市勞動局應立刻介入處理。

台灣蘋果日報工會表示，資方未依「大量解僱勞工保護法」報備，昨紙本停刊消息發布後，也未與工會展開協商，甚至將工會理事長列入資遣名單，明顯意圖弱化工會能量，已經違反大解法、工會法等相關法律。

工會指出，這波裁員中，公司從未說明未來所需人力與合理配置，也未依員工工作表現與考績評估，表面以「紙媒發行終止」為由，實質上卻藉機砍掉多數資深員工，是非常粗暴的行為。

檢視台蘋近年經營方針，從宣布數位、紙媒分家，乃至實施付費訂閱制又取消訂閱制，如今將紙媒併入數位，工會認為，資方一連串反覆的決策，導致員工對目標前景模糊，人力與新聞品質不斷流失，現在轉型失敗，負責決策的管理層稱「自願列入資遣名單」，但一路配合的同事卻要「被迫」承擔後果，工會無法接受。

一名不具名的蘋果員工表示，資方昨刊載給讀者的一封信宣稱台灣蘋果日報「不能割捨媒體責任，要為民喉舌、追求公義、捍衛民主自由」，卻連基本的遵守勞動法令都做不到？捍衛民主之前，應先善盡企業的社會責任，依法處理勞資關係，與工會展開協商，開放同事依自願資遣、考績等調整人力結構。

據了解，台蘋社方今晚9點將公布資遣名單，目前已陸續與資遣名單中員工面談。