缺水、停電、疫情延燒！「焦慮+恐慌」網路聲量引爆創一年最高
文／朱涵瑜
513全台大停電，讓許多人措手不及，中央流行疫情指揮中的直播記者會也被迫中斷，網路社群、PTT更是刷上一排慘況，疫情炸鍋之際，缺水惡夢未停，再加上513全台大停電，怨聲四起，民眾焦慮感急速攀升。
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/5/8至2021/5/14）針對近一週內缺水、缺電、疫情所做的網路聲量調查，三者數值皆往上衝，第一名疫情，第二名停電，第三名缺水，其中5/13的突然全台大停電燒出了超高的網路聲量，甚至超過疫情，不難看出民眾的恐慌、焦慮感甚高，再把時間軸拉長到一年來看，疫情、停電、缺水三大議題，更是一年來網路聲量關注度最頂點。
小心！病毒就在身邊 疫情燒進生活圈 民眾焦慮感加劇
上述三議題所引發的討論，連帶增加焦急和恐慌！疫情爆發一年多，一向是防疫模範生的台灣，超前部署立下大功，但疫情相對安全，換來的可能是開始鬆懈。以往確診個案多屬境外感染，這回本土案例頻爆出，還有不明感染源確診者，甚至新北市板橋某國中有學生染疫，顯示病毒已經潛入社區、家庭，深入生活圈，如此近距離面對未知的病毒，能不緊張嗎？
風調雨不順！無水可用缺水恐慌關注度延續一整年
2020年沒有颱風直接登陸侵襲，寫下56年來紀錄，「風調了，雨卻不順」，4月多開始，部分地區實施供五停二限水措施，水位持續往下探，號稱多雨之島的台灣，陷入缺水之苦，限水危機尚未解除，限電提早登場。
「啪！」斷電 疫情直播記者會一片黑 限水進行式 斷電再攪局
「啪」一聲斷電後眼前一片漆黑，一個電廠跳電造成全台分區斷電，台電光是賠償民眾就補助4.7億元，尚未到真正夏季就停電，難免令人憂心，儘管管台電回應非缺電，而是人為疏失，但這場遍及全台的電災，恐怕會讓外界對蔡英文的能源政策，再打上問號。
多事之秋，一波未平一波又起，從疫情、缺水到停電，樣樣關乎市井小民生活事，無論是天災還是人禍，只要不便民，「有感度」討論聲量自然多，如何把這些聲量數據做為解決依據，考驗當前政府。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2020年5月13日至2021年5月14日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『疫情、缺水、停電』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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