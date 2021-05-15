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台灣蘋果日報不敵虧損 宣布下周二起紙本停刊

經濟日報 / 記者葉冠妤／台北報導

2003年進軍台灣的蘋果日報，狗仔文化、即時新聞曾蔚為風潮，完全市場導向的辦報風格，更改變台灣傳媒生態，但在數位化洪流、香港政治局勢夾殺下，終不敵長期虧損，昨（14）日下午5時宣布紙本將於18日停刊，改為集中發展蘋果新聞網。據內部消息指出，蘋果員工801人，預計裁員326人，蘋果員工則感嘆，只比讀者早10分鐘獲知停刊消息。

台灣蘋果日報2003年5月8日發行，創刊號口號「一咬上癮」，香港女藝人鍾麗緹全裸上陣拍攝宣傳照，不只轟動台灣，專挖名人隱私、主打腥羶色的報導、快速、聳動即時新聞，衝擊了台灣報業型態，也影響台灣報業版圖更迭，但近年銷售量銳減，屢傳縮編裁員、易主轉賣。

台灣蘋果日報昨在「致讀者」的一封信表示，18年前，蘋果在台灣SARS疫情肆虐之際創刊，如今卻在新冠肺炎進入社區感染之時沉痛宣告停刊。回首18年，台灣蘋果以創新內容改變台灣媒體環境，如今卻也被媒體環境改變。

台灣蘋果日報說，蘋果做為台灣第一份全彩綜合報紙，也是第一份以零售為主的報紙，不只強調有圖有真相，也開創不少紙媒創意，曾長期位居台灣銷量及傳閱率最高的報紙，但隨著網路發展改變閱讀習慣，雖幾度嘗試即時新聞、動畫、訂閱制等轉型，仍不敵數位平台壟斷廣告資源，加上香港政治局勢惡化，也使香港蘋果日報營運萬分艱辛，縱然縮減虧損，仍無法挽回頹勢。

蘋果 香港 裁員

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