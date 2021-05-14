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台灣蘋果日報停刊！ 網嘆「又一個時代眼淚」：以前天天買
《台灣蘋果日報》14日下午宣布，紙本報紙將從5月18日起停刊，突如其來的公告讓不少讀者相當震驚。而消息一出，掀起網友熱議，許多民眾都回憶起過去對蘋果報紙的印象，紛紛感嘆「時代的眼淚」、「又結束一家」、「可惜了」。
《台灣蘋果日報》發布聲明指出，最後一期紙本報紙將發行在5月17日，並從18日起正式停刊，數位版本則會持續營運。相關訊息被轉貼到PTT後，引起熱烈討論，網友紛紛留言「剛發行時大家搶購」、「遙遠的以前也是天天買」、「變時代的眼淚了」、「最早主打全彩圖多的報紙」、「感謝陪我度過沒手機和平板的時光」、「好懷念王建民的全版海報」等，表達感慨。
不過也有人分析「印報紙的成本太高了，現在改成線上會省非常多錢」、「正常啊，連長輩都會滑手機，沒必要看實體報紙」、「終於放棄紙媒了」、「現在大家都有手機，滑一滑就有新聞了，誰還買報紙啊」、「確實智慧手機太發達」等，認為停刊是順應趨勢的結果。
據了解，《台灣蘋果日報》創刊於2003年5月2日，最初以「腥羶色」內容引發關注，首度發行日的零售量，超越當時其餘所有報社的零售總額，並以採取全彩印刷及著重使用圖片和圖表，為其最大特色。
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