快訊

化學兵將到雙北全面消毒且藥劑有毒？國防部：假訊息

合庫土城分行傳員工親屬確診 合庫：分行已緊急消毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣蘋果日報停刊！ 網嘆「又一個時代眼淚」：以前天天買

聯合新聞網 / 綜合報導
《台灣蘋果日報》宣布將在5月18日起停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》。記者林伯東／攝影
《台灣蘋果日報》宣布將在5月18日起停刊，集中資源發展《蘋果新聞網》。記者林伯東／攝影

台灣蘋果日報》14日下午宣布，紙本報紙將從5月18日起停刊，突如其來的公告讓不少讀者相當震驚。而消息一出，掀起網友熱議，許多民眾都回憶起過去對蘋果報紙的印象，紛紛感嘆「時代的眼淚」、「又結束一家」、「可惜了」。

《台灣蘋果日報》發布聲明指出，最後一期紙本報紙將發行在5月17日，並從18日起正式停刊，數位版本則會持續營運。相關訊息被轉貼到PTT後，引起熱烈討論，網友紛紛留言「剛發行時大家搶購」、「遙遠的以前也是天天買」、「變時代的眼淚了」、「最早主打全彩圖多的報紙」、「感謝陪我度過沒手機和平板的時光」、「好懷念王建民的全版海報」等，表達感慨。

不過也有人分析「印報紙的成本太高了，現在改成線上會省非常多錢」、「正常啊，連長輩都會滑手機，沒必要看實體報紙」、「終於放棄紙媒了」、「現在大家都有手機，滑一滑就有新聞了，誰還買報紙啊」、「確實智慧手機太發達」等，認為停刊是順應趨勢的結果。

據了解，《台灣蘋果日報》創刊於2003年5月2日，最初以「腥羶色」內容引發關注，首度發行日的零售量，超越當時其餘所有報社的零售總額，並以採取全彩印刷及著重使用圖片和圖表，為其最大特色。

台灣蘋果日報 PTT

延伸閱讀

整理包／疫情嚴峻心慌慌！北市快篩站在哪、誰需篩檢一次看

前會長跑茶室成焦點！ 獅子會怒發聲明：他人無權干涉私生活

台灣蘋果日報紙本18年收刊 再敲媒體寒冬警鐘

震撼！台灣蘋果日報突宣布 5月18日起報紙停刊

相關新聞

台灣蘋果日報停刊！ 網嘆「又一個時代眼淚」：以前天天買

《台灣蘋果日報》14日下午宣布，紙本報紙將從5月18日起停刊，突如其來的公告讓不少讀者相當震驚。而消息一出，掀起網友熱議，許多民眾都回憶起過去對蘋果報紙的印象，紛紛感嘆「時代的眼淚」、「又結束一家」、「可惜了」。

黎智英壹媒資產遭港保安局凍結 逾10.9億元

星島日報報導，香港保安局局長今（14）日以香港國安法第43條，凍結壹傳媒創辦人黎智英持有壹傳媒70%股份，估計超過港幣3...

香港保安局依國安法 凍結黎智英財產

港媒報導，香港保安局局長李家超今天依港區國安法規定，凍結壹傳媒集團創辦人黎智英持有的壹傳媒7成股份，以及其擁有的3間公司...

台灣蘋果日報紙本18年收刊 再敲媒體寒冬警鐘

台灣「蘋果日報」今天宣布紙本將於18日起停刊，這份報紙過去不只引入跟監狗仔文化，還創下台灣報紙銷售量與傳閱率最高的紀錄，...

台灣蘋果日報無預警停刊 工會：如違法 不排除抗爭

台灣蘋果日報今下午驚傳18日起紙本將停刊。台灣蘋果日報工會發布公告表達強烈不滿，強烈要求資方依法展開協商，如有違反勞動法...

台灣蘋果日報傳裁326人 北市勞動局：未收大解雇通報

《台灣蘋果日報》在台灣發行18年，今天發布公開信，宣布自5月18日起停刊紙本，將重心投入數位，蘋果日報工會透露，目前80...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。