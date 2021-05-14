台灣蘋果日報紙本18年收刊 再敲媒體寒冬警鐘

台灣「蘋果日報」今天宣布紙本將於18日起停刊，這份報紙過去不只引入跟監狗仔文化，還創下台灣報紙銷售量與傳閱率最高的紀錄，如今卻因不敵廣告流量消失與香港政局惡化，18年的紙本經營只能劃下句點。

台灣「蘋果日報」今天在官網表示，隨著網路改變閱讀習慣，雖已嘗試動畫、即時新聞，甚至是訂閱制，但都無法抵抗數位平台壟斷造成廣告流失，同時加上香港政局加速惡化，新聞自由被打壓，只能宣佈停刊紙本，集中資源發展「蘋果新聞網」。

2001年，香港「壹傳媒」創辦人黎智英將業務擴展至台灣，出版台灣「壹周刊」，兩年後再發行台灣「蘋果日報」，震撼新聞界。

台灣「蘋果日報」於2003年5月2日開始發行，先是以新台幣5元的低價及全彩印刷搶下市場，首日零售量就超越了當時台灣所有報紙零售總和。創刊口號為「一咬上癮」，更邀請香港女星鐘麗緹全裸趴在一堆紅蘋果上，引起社會熱議。

「蘋果日報」不僅將歐美和香港新聞媒體的跟監狗仔文化帶入台灣，報紙報導手法也以貼近生常日活為主，輔以大幅彩色圖片、口語化標題，吸引讀者購買，但時常被指「以煽情方式報導」、「過度渲染血腥和暴力」的內容，被認為「有違」傳媒專業。

但是「蘋果」的銷售業績相當驚人，2003年甫上市，每日平均實銷約42萬份，發行至2008年達每日52萬份，也迫使其它報社不得不「蘋果化」。

不過「蘋果」面對媒體數位化引發的報業寒冬，營運連年虧損，2012年黎智英擬出售「壹傳媒」台灣所有業務予中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、台塑集團總裁王文淵、旺中集團董事長蔡衍明等人，引發社會擔憂媒體遭財團及親中共勢力控制，衍生反媒體壟斷運動。

2013年3月，黎智英取消出售計劃並承諾不裁員、不出售台灣印刷業務；同年4月，台灣「蘋果日報」工會也與高層簽訂編輯室公約，共同維護報紙公正客觀立場，不受黨派、商業利益團體左右，這是台灣第一家平面媒體簽訂具法律效力的編輯室公約。

為因應數位轉型，台灣「蘋果日報」2019年4月推動付費訂閱制卻嚐到苦果；隔年4月，黎智英坦言媒體訂閱數從推動初期的百萬訂閱，下滑至少40%。2020年6月，台灣「蘋果日報」表示受疫情及訂閱制影響廣告收入，營運虧損，裁員140名員工，同年7月「蘋果日報」改成無需會員亦能免費閱讀內容，等於承認轉型訂閱制失敗。

黎智英近年來反共政治立場鮮明，不論香港或台灣「蘋果日報」經常報導中國維權人士的活動、批評中共高層與香港政府，同時高調支持香港民主運動。2019年反送中運動，當多家香港報章刊登支持「修例」（逃犯條例修訂草案）的頭版廣告，只有「蘋果日報」在頭版呼籲讀者參與遊行，被中共、香港政府視為眼中釘，「壹傳媒」廣告收入、公司營運都大受影響。

2020年8月，香港警方闖入香港「蘋果日報」大樓搜查，黎智英父子3人及壹傳媒4名高層遭指控涉嫌「勾結外國勢力。2021年4月，黎智英等9人被香港法院裁定參與及組織非法集結罪名成立，法院判黎智英判囚1年，李柱銘判囚11個月、緩刑2年。黎智英另外又涉「831」非法集結遭判刑8個月，兩案共將入獄14個月。

2021年5月14日，台灣「蘋果日報」宣布發行長達18年的紙本將於18日起停刊，再為原本經營環境惡劣的媒體生態敲起一記警鐘。