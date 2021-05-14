台灣蘋果日報無預警停刊 工會：如違法 不排除抗爭

台灣蘋果日報今下午驚傳18日起紙本將停刊。台灣蘋果日報工會發布公告表達強烈不滿，強烈要求資方依法展開協商，如有違反勞動法令保障之情事，工會更不排除依法進行抗爭。

台灣蘋果日報今下午突然在蘋果新聞網發布紙本停刊消息。台灣蘋果日報社長陳裕鑫發給員工的內部信件指出，已表達即日起辭去董事、社長、紙媒總編輯，並把自己也列入被資遣名單，與紙媒同事共進退。

工會稍後向會員發公告表示，今下午接獲資方告知現有員工801人中將資遣326人，主要是以紙本為主要業務的單位如新屋廠、發行部、印務部，編輯部也會縮編。

工會說，依資方告知內容，本月16日為被資遣同事的最後工作日，17日後不用進公司，但仍會給付從17日起至5月底的薪資，6月1日起再加計他們依年資應得的預告工資薪資，並依照《勞基法》辦理應得的資遣費。

除向資方表達強烈不滿，工會強調，近年台灣蘋果日報員工都非常努力配合公司轉型，最後卻由員工承擔政策錯誤的結果。工會除已將此訊息通知主管機關外，並將強烈要求資方依法展開協商。如有違反勞動法令所保障之權益情形發生時，工會將全力捍衛會員權益，不排除依法進行抗爭。

工會也在臉書發公告表示，公司應盡最大努力，與員工溝通是否仍有其他職位可供安置，並考量員工家庭負擔，以最善意的判斷進行裁員選擇。工會除要求公司依相關法律規定，與工會展開大量解僱協商，並使會員之權益獲得最大保障，也呼籲主管機關北市勞動局協助監督公司是否有依法進行裁員。

據了解，台灣蘋果日報投保勞保人數有757人，北市勞動局與勞動部目前皆未接獲蘋果日報提報大量解雇計畫書。