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台鐵204項臨軌工程 171件安全無虞將復工

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
山里邊坡工程相關防護雖已做好改善，不過，王國材（中）認為還不夠安全，立即指示強化邊坡圍籬與道路鋪面，強化完才能復工。記者尤聰光／攝影
山里邊坡工程相關防護雖已做好改善，不過，王國材（中）認為還不夠安全，立即指示強化邊坡圍籬與道路鋪面，強化完才能復工。記者尤聰光／攝影

交通部長王國材今天到台東，視察台鐵山里臨軌工程，並指示強化邊坡圍籬與道路鋪面，他說，「台鐵如果沒有辦法提供安全的乘車環境，就是對不起乘客」。

王國材說，台鐵如果沒有辦法提供安全的乘車環境，就是對不起乘客，要以安全作為最重要的工作，安全工作能做好，交通部也會全力支持。

台鐵4月2日發生太魯閣號撞車出軌事故後，引發外界關注台鐵其他工程是否有類似邊坡工程未設防護情事，運安會發現台東山里邊坡整治工程現場無設置圍籬、警示帶。

台東縣長饒慶鈴4月13日前往山里勘查工程，確實發現疏失，當場要求立即全面停工，並通知台鐵。同月25日台鐵局所有臨軌工程全面停工檢視。

王國材今天在交通部技監張垂龍、台鐵局長杜微等人陪同下，視察宜蘭線福隆石城地錨邊坡改善工程及台東線鹿野山里邊坡整治工程，並聽取工地現場簡報。

不過，王國材來到山里施工地點，雖然現場相關工程防護已做好改善，王認為還不夠安全，立即指示強化邊坡圍籬與道路鋪面，強化完才能復工。

交通部表示，目前停工的204項臨軌工程中的171件工程，經鐵道局檢視安全無虞後將允許復工，餘33項工程經改善後，報請交通部同意後始得復工，以強化行車安全。

另台鐵局為加強部門橫向聯繫，成立北、中、南、東區四區協調中心，用以統籌轄區內各單位營運安全整合、例行性營運、維護後勤及行政支援等業務。

交通部長王國材（左三）今天到台東視察台鐵鹿野山里臨軌工程。記者尤聰光／攝影
交通部長王國材（左三）今天到台東視察台鐵鹿野山里臨軌工程。記者尤聰光／攝影

台鐵 王國材 台東

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