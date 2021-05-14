防疫升級 行政執行署6月聯合拍賣會暫停
因應防疫升級，行政執行署今天表示，每月舉行的123聯合拍賣會，6月將暫停1次，另將針對違反防疫規定又拒不繳納罰鍰的義務人強力執行，以貫徹公權力。
法務部行政執行署發布新聞稿表示，為免行政執行造成防疫破口，已函請各分署辦理行政執行事件時，應以防疫為優先。
新聞稿指出，每月舉行的123聯合拍賣會，6月份暫停1次；7月起的123聯合拍賣會，動產部分原則上暫停拍賣，不動產部分原則上全面採通訊投標。
針對違反防疫規定遭裁罰的義務人，若已超過居家檢疫或居家隔離期間，行政執行署將主動調查義務人財產資料，立即執行義務人存款債權，積極至義務人住居所在地執行，包括查封動產及不動產，必要時依法限制出境或向法院聲請拘提、管收，以伸張政府公權力。
至於仍在檢疫或隔離期間的積欠罰鍰義務人，行政執行署將以防疫為優先，以不接觸義務人為原則，但仍將主動調查義務人財產資料，進行無礙防疫的執行作為，例如以書面囑託地政事務所辦理不動產查封登記等，以確保後續執行順利。
行政執行署表示，將針對未依規定戴口罩而遭處罰鍰的案件，與裁處機關加強聯繫，對於違反防疫規定又拒不繳納罰鍰的義務人強力執行，以貫徹公權力。
新聞稿也提到，針對一般執行案件，將減少通知義務人到各分署現場報告次數，改以書面報告替代，並延長傳繳通知繳納期限。
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