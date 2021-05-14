【即時短評】從CCC事件看文策院成「文化內容撤退院」

一場CCC創作集因預算斷炊面臨收攤危機的風波，不但燒起漫畫界的怒火，批文策院是「文化內容撤退院」，還野火燎原地引發立委對文策院能力與制度的質疑，恐怕文化部和文策院都始料未及。CCC危機也許會解決，但文策院的內部問題若未從根本解決，下一個CCC很快就會出現。

文化部當初成立採行政法人的文策院，是希望透過對用人和預算的鬆綁，讓政府資源可以更彈性有效地協助文化產業。但以CCC事件為例，成立了快兩年的文策院，竟然會因「行政疏失」導致預算編列出包，主事者還可以此一理由讓CCC差點斷炊，兩個月都無法解決問題。從此事來看，文策院處理事情的效率與心態，比官方單位還官僚。

再從預算來看，連文化部長李永得都坦承，不明白文策院一年有近12億的預算，卻無法編3千萬的固定預算給已做出成績的CCC？CCC面臨斷炊消息傳出後，業界傳出文策院去年疫情期間豪擲兩億舉辦TCCF創意內容大會；而此一大會的前身「電視內容交易會」，前年的預算僅兩千多萬。文策院董事長丁曉菁澄清TCCF的經費是九千多萬，根據她提供的資料，光是TCCF展會的行銷預算便高達2029萬。從砸在國際行銷和給CCC平台的懸殊預算，就可以看出文策院「重國際行銷輕本土創作」的傾向。

文策院「重國際輕本土」的心態，還可從丁曉菁近期一篇媒體專訪「AI Can help」中看出。報導中，丁曉菁以日本使用大量AI翻譯日本漫畫為例，認為AI可協助將台灣漫畫IP推向國際。報導一出被漫畫界引為笑談，認為身為文策院的主事者，丁曉菁竟完全忽略台日漫畫數量和國際知名度的差異，以台灣現階段的漫畫數量，根本還不需擔心缺乏翻譯的問題。此事暴露文策院對本土創作的無知與狀況外，認為「對接」國際就可以「助攻」文化內容產業，忽略台灣文化內容的根本問題。

從CCC事件，我們看到文策院擁有行政法人的優勢—預算彈性、用人自由，卻保留了官方單位的官僚習氣；染上「找立委搓湯圓」的政治習氣，卻沒有民間單位的活力、親民和行政效率。這樣「不官不民」的行政法人怪物，難怪會從「文化內容策進院」變成「文化內容撤退院」。如果文化部還不全盤檢討、善盡監督之責，下一把火燒到的可能就是文化部了。