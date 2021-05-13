全台大停電 蘇貞昌：因電網故障而停電 政府非常抱歉

針對今日下午興達電廠事故，造成全廠停機，造成全國出現跳電停電狀況，行政院長蘇貞昌表示，因電網故障而停電，造成民眾不便，政府感到非常抱歉，他已要求台電儘速解決問題，儘速復電。

隨著新冠肺炎疫情再度升溫，蔡英文總統今下午舉行國安高層會議，蘇貞昌在臉書上表示，他在結束國安會議後，與副院長沈榮津、經濟部長王美花立即前往台電應變中心聽取事故簡報與因應作為。

蘇貞昌指出，事實上，今天台灣整體的供電足夠，備轉容量率達到10%，但由於變電所匯流排故障，興達電廠發的電無法輸往系統，導致四部機組停機。台電為了確保電網安全，採取低頻卸載機制，同時緊急搶修設備，導致許多用戶必須分區供電。

蘇貞昌表示，他已經要求台電儘快解決問題，儘速復電。今天在經濟部對外報告後，他也要求經濟部和台電檢討電網配置與維管的問題。

蘇貞昌進一步表示，核電本來就不是台灣主要的發電來源，占總發電量都不到10%，在今天下午，太陽光電的發電比例還高於核電。蔡政府上台後推動能源轉型，而為了改善空汙，已經讓天然氣發電成為主要的供電來源，未來政府也會持續改善電網、持續以燃氣機組取代燃煤機組，更會繼續推動太陽光電等綠能的成長，讓台灣供電更環保、更穩定。