【重磅快評】缺水、缺電、瘟疫四起 不是天災是人禍！

就在台灣這兩天新冠肺炎本土性病例大爆增的同時，興達電廠下午傳出事故、全廠停擺，導致全台無預警分區限電，就在連進行中的疫情指揮中心記者會直播都因此中斷。就在昨天，德基水庫因蓄水率只剩2.7%，宣布停止供水。如今的台灣正處於缺水、缺電、瘟疫四起的「二缺一多」，但不光是天災，更多的是政策失當所造成的人禍。

很多人認為，缺水是天災，不能怪到政府頭上。但並不盡然，早從去年下半年颱風過門不入，老天爺就已提前發出警訊，一個稍有遠見的政府，就會提前開始因應，但「所有政策都以一年為限」的行政院蘇貞昌並不以為意，繼續沉迷在小編治國、做哏圖的短期特效藥政策中，否則就不會等到去年10月中水稻都已經抽穗了，農委會才宣布停灌，可見作業之倉促。

而先前投入2500億前瞻水環境治理預算，直到這次缺水，被揪出拿來做彩繪、景觀橋、自行車道、狗公園...，做了一大堆與水環境境無關的硬體建設，甚至是名為治水實則破壞環境的工程，治水卻治出了供五停二的分區限水。這就像平時的打混、作弊、翹課但總抱著僥倖心情的學生，就在這回老天爺老早就預告卻沒被當一回事的期中考一次總驗收，這能說全是天災嗎？

沒想到，限水還是現在進行式，限電就已提早到來。總統蔡英文保證不缺電的支票遭到質疑跳票，雖然民進黨副秘書長林飛帆立刻在臉書消毒「並非缺電問題」，但真是如此嗎？事實上從本周一以來，用電量已屢創今年以來新高，昨天更已飆破3600萬瓦，今天下午二時許更是再攀新高，隨後就傳出興達電廠事故。

雖然尖峰備轉容量還有約10%，事實上，這幾天不僅核電、燃煤機組全速運轉，就連民營電廠燃料成本最高的輕油機組都用上，就可知電力吃緊的程度，所以一當興達電廠無法供電，電力就立刻出現短缺，造成全台大停電，必須分區限電。而是誰造成如今這種電力捉襟見肘的窘境？再生能源接不上、燃煤火力全開，三接非得落腳觀塘，不都是為了實踐那張沒有配套只有口號2025非核家園的支票，這更是不折不扣政策錯誤所造成的人禍了。

就在缺水缺電的同時，台灣正陷入新冠肺炎本土病例大爆發、社區感染階段，當各國都已經在拚疫苗覆蓋率的同時，台灣的疫苗覆蓋率居然還不到1%，不但只有副作用大、保護力低的AZ疫苗可打，AZ疫苗因為這次疫情打氣翻紅，衛福部長陳時中昨天說，之前擔心打不完，現在擔心不夠打。但陳時中沒說的是，其實就算能打上第一劑，但中間需間隔8到12周，才能打第二劑，現在台灣手頭上有的AZ疫苗，最晚六月中都要過期了，也就是說四月中以後才打的人，第二劑在哪都還沒著落，由此就可以看出疫苗政策的紊亂。

一年過去了，當各國如今都已透過快篩、疫苗進行技術型防疫，台灣還能停留在技術含量低的靠口罩、隔離的圍堵型防疫，比圍堵型防疫更糟的是，1450動輒出征提出不同意見者的義和團式防疫，導致防疫形成一言堂。這不是人禍，是什麼？