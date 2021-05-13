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興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

真好！核3廠所在地未停電讓人羨 廠方：調度權責在總公司

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
有民眾發現台電核3廠所在地的屏東恆春半島6鄉鎮未納入分區停電，羨慕直呼有電廠鄰居真好。本報資料照片
有民眾發現台電核3廠所在地的屏東恆春半島6鄉鎮未納入分區停電，羨慕直呼有電廠鄰居真好。本報資料照片

高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，台電採緊急分區輪流停電，屏東縣在第一輪限電時間限電量300萬瓩，影響200萬戶，有民眾發現核3廠所在地的恆春半島6鄉鎮未納入分區停電，羨慕直呼這個時候有電廠當「鄰居」真好。

廠方表示，目前適逢核1號機組大修，2號機組滿載發電，廠內電力不受分區停電限電，可自給自足，但全國電力調度的權責是在總公司，和恆春半島6鄉鎮未停電無關。

廠方表示，核3廠1號機今年4月7日凌晨起展開為期48天的大修，2部機組每小時尖峰發電量各為95萬瓩，1號機組停機大修期間，約影響全國總電量約3%，表定時間是5月24日恢復供電；為維持正常運轉，廠方電力不會受分區停電限電，可自給自足，但無法就近「嘉惠」厝邊鄉鎮，因全國電力調度由總公司調度處指揮調度。

停電 限電 恆春

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