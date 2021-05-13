真好！核3廠所在地未停電讓人羨 廠方：調度權責在總公司

高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，台電採緊急分區輪流停電，屏東縣在第一輪限電時間限電量300萬瓩，影響200萬戶，有民眾發現核3廠所在地的恆春半島6鄉鎮未納入分區停電，羨慕直呼這個時候有電廠當「鄰居」真好。

廠方表示，目前適逢核1號機組大修，2號機組滿載發電，廠內電力不受分區停電限電，可自給自足，但全國電力調度的權責是在總公司，和恆春半島6鄉鎮未停電無關。

廠方表示，核3廠1號機今年4月7日凌晨起展開為期48天的大修，2部機組每小時尖峰發電量各為95萬瓩，1號機組停機大修期間，約影響全國總電量約3%，表定時間是5月24日恢復供電；為維持正常運轉，廠方電力不會受分區停電限電，可自給自足，但無法就近「嘉惠」厝邊鄉鎮，因全國電力調度由總公司調度處指揮調度。