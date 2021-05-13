確診者曾來消費 新竹峨眉二泉湖畔咖啡緊急打烊消毒

根據中央流行疫情指揮中心今天所公布疫情消息，案1203相關接觸群聚案，其中一名確診者曾在5月9日到訪新竹縣峨眉鄉十二寮的「二泉湖畔咖啡」，下午縣府緊急致電要求店家先自行消毒，店家也立即打烊歇業。

二泉湖畔咖啡業者下午已經緊急公告，將從即日起公休至18日，而下午店家也拉起門口鐵門打烊，門口可見店家掛起「本日公休」的告示，不過從外部可見的店員仍在咖啡館出入，並在進行環境消毒工作。

二泉湖畔咖啡是峨眉鄉十二寮一間非常具有知名度的咖啡館，同時也有經營民宿，因入園門票只要100元，又可以折抵店內消費，且店家就位於峨眉湖畔的小山坡上，風景視野非常秀麗，因此假日都會吸引非常多遊客，尤其不少竹科爸媽都會在周末帶孩子前來踏青，順便享受湖光美景。

縣府表示，衛生局已要求業者自行徹底消毒，也同步協調峨眉鄉公所清潔隊到二泉湖畔咖啡進行全面消毒，衛生所人員也會到十二寮商圈周邊加強宣導防疫措施。 二泉湖畔咖啡下午已拉起鐵門暫停營業，內部可見人員走動進行消毒。記者巫鴻瑋／攝影

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