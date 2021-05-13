因應疫情 台南市各項藝文活動變動懶人包

因應疫情升級，台南市政府盤點各項活動辦理情形及時間變動，有關各文化中心的活動目前變動如下：

臺南文化中心

1. 5/16(日)15:00《張正傑親子音樂會》，延期至8/29(日)晚上7點30分於原場地演出。已購票觀眾可持原票券入場，如不克前往之觀眾自公告日起至110/5/18（含）止可辦理全額退費。詳情請上:https://www.opentix.life/event/1371345676012838916

2. 5/29-30雲門舞集《十三聲》巡演，取消演出，並自即日起受理全額退票，相關退票資訊請洽雲門官網或電洽OPENTIX客服中心（02）3393-9888。主辦單位公告連結：https://www.cloudgate.org.tw/news/687

3. 原生劇場5/22《心靈˙音樂˙生活》張中立的排簫音樂講座延期至8/22原時段。

4. 原生劇場5/29、5/30 2021谷方【箏．相見】系列（一）、（二）音樂會延期。

5. 本週藝文沙龍影片欣賞暫停播放。

6. 5/15、5/16星光音樂廣場活動取消。

7. 5/14藝文沙龍周末夜聚場《攜手小提琴&大提琴漫遊歐洲》延期辦理。

8. 國際廳會議室講座5/15【失智照護．每月開講】失智長輩的肢體復健取消。

9. 國際廳會議室講座5/15(六)14:30【劇場ART報馬仔系列】凝視與漫步：當代部落劇場的意義，活動取消。

10. 國際廳會議室講座5/16(日)14:30【智慧講座】破名利情小三關的生活智慧禪，活動取消。

11. 迴廊活動5/15創世「舊愛變新歡」跳蚤市場活動取消。

12. 假日廣場5/15《110年臺南市議長盃五月慈母心舞樂感恩情創作舞蹈比賽》取消演出。

台江文化中心

1. 台江劇場5/14台江青少年音樂會延期。

2. 台江劇場5/16永信國小管樂演出延期。

3. 溪頂寮代天宮5/13廟口演藝 清華閣周祐名掌中劇團《南遊記—燈火神降世》延期。

4. 海尾代天宮5/16廟口演藝 清華閣周祐名掌中劇團《南遊記—燈火神降世》延期。

5. 5/16、5/17無獨有偶工作坊延期。

歸仁文化中心

1. 2021心豐藝術節《藝境遊社》5/29廟口看戲【開幕展演】是誰在敲門 (如果兒童劇團)歸仁仁壽宮演出延至7/10原時段辦理。

新營文化中心

【取消辦理】：

1. 5/14(五)19:30/5/15(六)19:30/5/16(日)14:30《新營，快到了3》

2. 5/15(六)《在簡單的靜心中，找到內心的平靜與自由》、《找出亮點秀出好本領》講座

3. 5/15.5/22(六)5/23(日)10：00袋鼠媽媽說故事

4. 5/16(日)藝術小學堂《版畫珍珠-藏書票》

5.5/22(六)《戰勝關節退化與骨質疏鬆：筋強骨勇的秘訣》、《妳可以健康活力一輩子 》講座

6. 5/22(六)10：00動漫電影《外星人來了》

7. 5/30(日)千禧牛嚼-千禧書會2021聯展開幕式

8. 6/4(五) 19:00 新營區新民國小109學年度「新韻琴鳴」音樂學習成果發表會

9. 6/5(六) 19:30 善化高中音「躍」校友管樂團21周年音樂會

【延期】：

1.5/15(六)《搖滾吧!爺奶》、《明天別再來敲門》影展及映後座談

2. 5/22(六) 13:00 2021南區工經創新講座

3. 5/23(日)14：00《在圖書館尋寶趣》

4. 5/30(日) 14:30 右武衛兒童合唱團《春夏的跳躍》

5. 6/6(日) 14:30 台北中央C室內樂團《音和月－傳統和當代的月亮情愁！》

永成戲院

【延期辦理】

1. 5/15(六)14:30 永成戲院-昇平五洲園《救母小金剛》

2. 5/22(六)14:00 永成戲院東方設計大學 影視藝術系-第十一屆雀躍影展-倒影 3. 5/23(日)15:00 永成戲院蕭建平電視木偶劇團 光雕布袋戲－新耀神魔

劉啟祥故居

【延期辦理】

1.5/22(六)10：00《跟隨劉啓祥迎向靈光閃閃的巴黎》講座

藝如春風走透透

【延期辦理】

1. 5/14(五) 19:00 白河運動公園旁國泰路 牧歌音樂工作室《民歌之夜》

2. 5/15(六) 16:00 柳營代天院廣場 Sirens守浪人《阿卡貝拉時光列車》

3. 5/15(六) 19:30 麻豆代天府廣場 Sirens守浪人《阿卡貝拉時光列車》

4. 5/16(日) 19:00 後壁泰安宮牧歌音樂工作室《故鄉唸歌》

各展館園區防疫措施如下：

水交社文化園區、蕭壠文化園區、總爺藝文中心

1. 室外500人以上、室內100人以上之集會活動停辦。

2. 園區採人流管制、總量管制，室內戶外全程佩戴口罩、保持社交距離，進入館室落實體溫量測、實聯制、消毒等防疫措施。

3. 蕭壠兒童遊戲室、水交社親子館暫停使用。

4. 委外商店採梅花間或隔板，並採室內人流管制、全程佩戴口罩、保持社交距離，量測體溫、實聯制、消毒等防疫措施。

愛國婦人館

1. 室內外佩戴口罩、入館量測體溫、酒精消毒、館內禁止飲食、實聯紙本登記。

2. 同時段進館90人以上即啟動樓層分流管制。

3. 不定時持牌走動式宣導，館內設置宣導立牌。

葉石濤文學館

1. 執行人流控管，一、二樓館內人數(一樓10人，二樓10人)，維持防疫距離(戶外保持1公尺、室內保持1.5公尺距離)。二樓閱覽區座位設為梅花座。

2. 室內外佩戴口罩。

3. 入館量測體溫、定期酒精消毒、館內禁止飲食、實聯紙本登記。

4. 不定時持牌走動式宣導；館內設置宣導立牌。

王育德紀念館

1. 執行人流控管，不得超過30人同時在館內，維持防疫距離(戶外保持1公尺、室內保持1.5公尺距離)。

2. 室內外佩戴口罩。

3. 入館量測體溫、定期酒精消毒、館內禁止飲食、實聯紙本登記。

4. 不定時持牌走動式宣導；館內設置宣導立牌。

藍晒圖文創園區

1. 室內、外佩戴口罩、園區店家量測體溫、酒精消毒。

2. 逾500人同時在園啟動管制、各店人流管控。

3. 園區廣播及持牌走動式宣導、園區及店家設置宣導立牌。

西竹圍之丘文創園區

1. 室內、外佩戴口罩，逾500人同時在園啟動管制。

2. 園區店家量測體溫、酒精消毒、手作及體驗活動實聯登記。

圖書館

1. 因應新冠肺炎疫情升溫，配合中央防疫政策，自5/13(四)起，服務內容變更如下：

(1) 班訪及導覽活動：暫停受理申請

(2) 討論室及五感探索區：暫停開放

(3) 閱覽座位採梅花座，請依標示入座

(4) 活動取消場次

《新總館》

5/13(四)~5/29(六)：城市灶咖

5/15(六)~5/29(六)：創客空間

5/16(日)~5/30(日)：中文說故事、英文說故事

5/29(六)大師講座：林真美－在繪本中看見孩子，

《公園總館》

5/13(四)~6/10(四)：鳳凰城講座

5/14(五)~6/25(五)：易經讀書會

5/15(六)~6/19(六)：希望與愛講座

5/16(日)~5/30(日)：中文說故事、英文說故事

2. 入館請配合量測體溫、酒精手部消毒、實聯制、保持社交距離、全程佩戴口罩。

3. 本館將加強消毒電梯按鈕、樓梯扶手、閱覽座位、自助設備等，共同維護大家的健康。

左鎮化石園區

1. 於入口處張貼參觀園區需佩戴口罩與配合實名制、量額溫之公告，未能配合者將禁止入園。

2. 於官網及臉書粉絲專頁張貼防疫公告，加強防疫宣導。

3. 實名制入園：入園遊客須刷身分證或填寫個人資料，以利後續追蹤。

4. 遊客入園限制：管制出入口，入園遊客總量管制（室內展覽場同一時間不超過500人）。

5. 園區內觸控式螢幕、樓梯扶手、電梯等易接觸區域每小時消毒一次，人潮眾多時視情況增加消毒次數。

6. 廁所定時消毒並提供消毒酒精。

7. 園區服務台提供75%酒精供遊客使用。

8. 園區語音導覽機、嬰兒推車、輪椅、3D眼鏡租借前後進行消毒作業。

9. 賣店區域提供75%酒精供遊客進行手部清潔。

10. 用餐區桌椅、展示櫃位定時消毒，並設立隔板。

新營文化中心及演藝廳

1. 入場體溫量測、酒精消毒、實聯制、需佩戴口罩。

2. 6/8前措施：室內100人、室外500人以下集會活動採梅花座或加大座位間距、實聯制、禁止飲食、全程佩戴口罩。如售票演出未能採取梅花座，則延期辦理。

永華文化中心展演活動

1. 活動以室內100人、室外500人上限為原則，或以梅花座並遵守相關防疫規定，若無法配合上述規定，則以延期或停辦方式協調。

2. 訂定防疫應變計畫，落實實聯制及相關防疫作為。

水道園區及各古蹟景點

1.量測體溫，額溫超過37度（耳溫超過38度）禁止進入。

2.入口處準備75度酒精供遊客消毒。

3.進入古蹟進行實聯制登記。

4.園區進行防疫宣導廣播，請遊客進入園區戴口罩，並保持室內1.5公尺室外1公尺社交距離。

5.遊客進入園區須戴口罩。

6.每日定時消毒。

7.桌椅設置隔板區隔，桌子間距離加大超過1公尺。

8.進行人流總數管制。