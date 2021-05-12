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疫情嚴峻 衛福部宣布醫院評鑑停辦2年 讓醫護專心防疫

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心今一口氣增加16例本土案例，短短兩天23人本土確診。衛福部今天晚間緊急宣布，原訂今年七月的醫院評鑑取消，同時明年度的醫院評鑑也全數暫停辦理。

我國近期陸續發生華航所屬機組員多起確診事件、國內出現感染源不明之本土病例，中央流行疫情指揮中心於5月11日發布至6月8日止，提升疫情警戒至第二級。

衛福部於去年公告延後一年，也就是至今年醫院評鑑及教學醫院評鑑作業，再順延一年辦理，因現階段為疫情能否控制之關鍵期，為讓醫院更安心、全心的投入抗疫工作，並減少人員聚集、降低醫院的負擔，醫院評鑑及教學醫院評鑑停止辦理2年，評鑑合格效期亦配合展延。

衛福部將責成地方政府衛生局，於一周內全數開設醫院之專責病房，以因應即時收治疑似或確診病人。衛福部亦籲請醫事人員，積極施打新冠疫苗，保護自身安全，降低疫情傳播機會。

疫情 衛福部 新冠疫苗

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