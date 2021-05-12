防疫模範生為何淪落？ 中研院專家提「這兩點」建議

這兩天疫情急速升溫，一口氣暴增23例本土個案，多起感染源不明的群聚，台灣進入「第二階段社區感染」。許多人感嘆，昔日防疫模範生為何淪落至此？中研院研究員何美鄉說，「這是一個非常難防的疫情，不能怪罪任何人。」，這時候指責誰錯，都無助疫情。

何美鄉指出，台灣將在今年面臨真正挑戰，與病毒的面對面對決，沒辦法逃避。本來希望進入社區感染時，有部分或半數民眾接種過疫苗，但現在接種人數不到百分之一，處境艱辛。

近期本土個案發生在北部地區，包含華航諾富特案、宜蘭遊藝場案、萬華茶館女員工等。何美鄉提出兩大建議，首先應該保護中南部的人，北台灣民眾無法置身事外，可想像自己在疫情中心點，沒事不要往南部跑。其次，收治無症狀確診者時，應另選區域隔離，先避免進入醫療體系。

她呼籲，沒有必要旅行就不要去，現階段尚未封城，因狀況危急，大家要自我節制，忍耐一兩個禮拜、一個月不要出遊，若做不到的話，只會進入更嚴峻狀態。

至於篩檢部分，何美鄉說，近期一定會對高風險區民眾做篩檢，可能找到許多無症狀的感染者，建議指揮中心針對輕症、無症狀者，另擇場所隔離、監測，不要讓這些人進至醫療體系，如病情加劇，再送到醫療體系，以減緩醫療負擔承載，相關醫療人員也要做好訓練，不要再有什麼疏忽。

未來防疫強度恐提升到第三級，何美鄉建議，各大公司應該開始思考員工在家工作、分組上班的可能性，提早做準備。