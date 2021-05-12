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在台奉獻30年 山樂曼神父羅馬辭世享壽76歲

中央社 / 梵蒂岡12日專電

曾在台奉獻30多年的西班牙神父山樂曼7日在羅馬辭世，他畢生愛台灣、能說一口流利台語。駐教廷大使李世明昨天出席追思彌撒，代表台灣向他致以哀思與感懷。

另外，天主教高雄教區後驛聖道明堂也將在22日為山樂曼（Miguel Ángel Sanromán）舉辦追思彌撒。

1944年5月13日出生的山樂曼隸屬天主教道明會，他奉派到台灣後愛上這塊土地，除了投身學術研究，撰寫「美麗島主的莊田」等書紀錄天主教來台傳教事蹟，也學會道地的中文和台語。個性樂觀的他常笑稱自己是西班牙出生的高雄人，自我介紹時最愛戲稱自己的姓氏用台語唸就像「山流氓」。

2017年駐教廷大使館為慶祝台梵建交75週年，特別頒發十位來台奉獻多年的外籍神父修女「感謝狀」，山樂曼即為其中一位授獎神父。

山樂曼退休後，住在羅馬西班牙廣場附近的道明會總部，每逢台灣神父到羅馬拜訪他，他都會展示房間裡陳列的台灣照片和表匡的駐教廷使館「感謝狀」，津津樂道他在台灣的生活。

李世明表示，山樂曼對台灣社會發展有很大貢獻，普受教友和民眾的愛戴，我們將會永遠懷念他。

李世明說，近年駐教廷大使館年節活動，總能見到山樂曼談笑風生的身影，帶給大家許多歡樂，山樂曼也經常關心台灣處境，認為民主自由與天主教的教義相符，終將戰勝邪惡的一方。

山樂曼7日因血癌辭世，他的追思彌撒昨天由道明會總會長蒂莫內爾（Gerard Francisco Parco TimonerIII）主持，教廷官員、道明會神父修女等數十人出席。

神父 西班牙 台語

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