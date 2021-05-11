商業法院7月1日上路 司法院人審會通過派任法官

「商業事件審理法」將於7月1日施行，增設的商業法院與智財法院合併為智慧財產及商業法院。司法院人審會今天通過商業法院法官的多個人事案，法官林欣蓉派任商業法庭庭長。

司法院指出，商業事件設專責法院審理，「商業事件審理法」、「智慧財產及商業法院組織法」定於7月1日施行，增設商業法院與原智慧財產法院合併為智慧財產及商業法院，採二級二審制及調解前置程序，處理金額逾新台幣1億元的重大民事商業事件。

司法院人審會今天通過商業法院法官的人事案，智財法院法官林欣蓉派任為商業法院的商業法庭庭長，高院法官陳蒨儀、林佑珊、林玉蕙及湯千慧，及士林地方法院法官林昌義、新竹地院庭長吳靜怡，調任為智慧財產及商業法院商業法庭法官。

此外，司法院發言人張永宏再任高院法官，並以新職調派司法院發言人室辦事兼發言人。