「HomeSecurity AI居家防護」智能管家夯什麼？行家都知道的祕密：這三種人超需要！

連假出去玩，好怕家中有陌生人闖入？白天家中只剩長輩、寵物，安全誰來顧？為了工作南北兩地奔波，如何兼顧自家和南部工作室的安全防護？過去，這些問題常被列入熱搜排行榜，卻始終只得到費時費力的傳統解方；現在，更多人發現「HomeSecurity AI居家防護」成為最佳解答，省時、省力、更聰明，更因為滿足三大類族群的需要，讓「AI居家防護」在這幾年成為夯爆的關鍵字！

圖／台灣大寬頻 提供

第一類： 注重生活品質的人，連假出門最安心

陳先生是公司中階主管，他認真工作也認真生活。只要一放假，就會帶全家人各處旅行，深入小鎮體驗最深刻的人情味。但連假出遊，家中多日空無一人，住家安全曝露在風險之中，即便已經花大錢安裝防盜係數高的門鎖、窗戶等硬體，依然擔心竊賊悄悄上門。儘管擔心，但不知道為什麼，才剛開心放完五一連假，陳先生卻又喜孜孜開始規畫起端午節、暑假出遊，臉上看不到擔憂！？

原來，他在同事推薦之下，申辦台灣大寬頻「 HomeSecurity AI居家防護」服務，不但隨時隨地可透過行動載具監看家中狀況，首創7天「智慧縮時錄影」能將影像存雲端，可快速省略靜止畫面，當有出現動態畫面，就會自動擷取播放，不用再慢慢回放幾十個小時的錄影畫面，返家後只需幾分鐘，就可快速掌握家中情況，24小時影像監控，將家中保護的滴水不漏。如今，陳先生還計畫環島旅行，出門再久也能輕鬆玩了！

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第二類：上有老、下有小的父母，安全保障多更多

黃小姐是常常需要拜訪客戶的業務人員，先生則是24小時待命的工程人員，一雙稚齡兒女寒暑假往往只能委託褓姆照顧，在中部的婆婆因為行動不便，也得請看護照顧。黃小姐夫婦總是憂心，如果孩子或長輩臨時發生緊急情況怎麼辦？例如，有一次婆婆想自己下床卻不慎滑倒，看護當時正好在為婆婆準備早餐，直到進房才發現老人家跌倒，好險傷勢不重，但也讓夫婦倆擔心之後若再發生類似狀況怎麼辦？

還好，媽媽群組推薦台灣大寬頻「HomeSecurity AI居家防護」服務，透過「HomeSecurity AI居家防護」可同步設定多個帳號的功能，讓家中親友儘管在不同地點，卻能隨時透過手機APP分別觀看家中小孩和長輩的狀況，避免意外發生，安全保障多更多，不讓蠟燭兩頭燒的三明治父母平白心慌。

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第三類：家庭工作南北跑，兩地安全都顧到

王先生因公司業務發展需求，每週都需要南北兩地奔波，最近喜獲麟兒的他，實在不捨和老婆及剛出生的小孩分開這麼久。還好，王先生在家中及台南工作室都有裝設台灣大寬頻「HomeSecurity AI居家防護」，在南部打拼時，可用即時攝影機隨時關心北部家人近況；週末回到北部家中，台南工作室也有「HomeSecurity AI居家防護」當隱形保鑣，啟動「AI人像辨識」功能，透過最新技術可以快速判斷是否有陌生人闖入，當遇人入侵時並即時透過手機APP推播告警訊息，讓王先生可以馬上聯絡附近友人協助處理，不用擔心遠在天邊無法及時處理突發狀況，台灣大寬頻「HomeSecurity AI居家防護」讓南北兩地安全防護都有保障。

「HomeSecurity AI居家防護」智能管家，守護家園最佳幫手

台灣大寬頻「 HomeSecurity AI居家防護」用戶評比高，在自主口碑推薦下，成為追求生活品質、家中有長輩、小孩、分隔兩地工作等三類族群的最愛，更是現在居家防護最夯趨勢。

更為使用者推崇的是「上網＋居家監看＋防竊」全都包，有專人到府安裝，不破壞家中裝潢，在最適合的位置安裝網路攝影機，並免費為用戶設置家中無線上網環境，以及提供永久保固服務，現在申辦「HomeSecurity AI居家防護」服務每月只要150元起，就可享智能居家安全解決方案，比起花昂貴費用裝防竊設備，或為了居家防護犧牲生活品質不敢出遊，選擇被使用者評比為CP值最高的台灣大寬頻「HomeSecurity AI居家防護」，成為守護家園的最佳幫手！立即申辦：https://pse.is/3g9xef