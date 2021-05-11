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影／聘雇外籍漁工管理機制失靈 監委提案糾正勞動部

攝影中心 / 記者林俊良/台北即時報導
監委王幼玲（右起）、王美玉、紀惠容召開記者會，針對境內聘雇外籍漁工管理機制失靈，提案糾正勞動部。記者林俊良／攝影
監委王幼玲（右起）、王美玉、紀惠容召開記者會，針對境內聘雇外籍漁工管理機制失靈，提案糾正勞動部。記者林俊良／攝影

監委王美玉、王幼玲、紀惠容召開記者會，針對境內聘雇外籍漁工管理機制失靈，提案糾正勞動部。監委調查發現勞動部主管境內聘僱外籍員工的許可與仲介，有一名黃姓男子為非法仲介境內移工，竟可輕易透過靠行的假仲介機構為他製作不實切結書及本國船員名冊，將合法來台工作的外籍漁工轉介為黑市違法勞動人力，凸顯勞動部現行審查及管理機制失靈，勞動部事後也未積極通盤檢討現今管理通報制度的事實。

【中央社／台北11日電】

監委王美玉今天說，一名從事外籍漁工仲介的黃姓男子，假冒船主後將合法漁工「被失聯」，再安排到違法工作，涉嫌人口販運；凸顯勞動部對外籍漁工的審查及管理制度失靈，監察院通過糾正。

監察委員王美玉、王幼玲、紀惠容下午舉行記者會。王美玉指出，勞動部主管境內聘僱外籍漁工的許可與仲介，並可適用勞基法、基本工資及勞健保；據統計，109年台灣聘僱境內漁工1萬1343人，顯然外籍漁工已成為漁業不可或缺的勞動力。

王美玉說，本案的黃姓男子為了非法仲介境內漁工，透過靠行的甲仲介機構替他製作不實的切結書及本國船員名冊，讓黃男成為24艘漁船的船員，偽造是雇主向勞動部申請招募外籍漁工許可函。

王美玉指出，黃男又透過任職的乙仲介機構，將合法的境內漁工通報為失聯，或趁著為雇主仲介漁工的機會，訛報需求人力，之後再將失聯及虛增入境的外籍漁工，轉換到其他雇主遭勞動剝削，或轉入其他漁船作業從中牟利。

王美玉表示，黃男涉及的漁船中，船主曾通報境內漁工失聯的就有116人，其中由黃男曾任職的乙仲介機構所引進的漁工有26人，另外4家仲介共有44人，至今仍有76人下落不明。

王美玉說，本案凸顯勞動部現行審查及管理機制失靈，但勞動部事後不只沒有積極清查、通盤檢討現行管理與通報制度的缺漏，「看不到仲介把漁工轉入黑市的事實」；勞動部明顯有怠失，因此提出糾正，監察院財政及經濟委員會5日通過調查報告及糾正案。

王美玉表示，據勞動部統計，104年到109年境內漁工失聯發生率5.32%到13.96%，高於一般外籍移工的2.73%到4.02%，其中更有5家仲介發生失聯漁工超過100人。但勞動部並未加強監督力道，且為訪查方便，108年執行的專案訪查只限於製造業及家庭類移工，顯然沒有重視外籍漁工權益。

王美玉說，近期監察院通過6本與外籍漁工相關的調查報告，全部移送到國家人權委員會，由人權會主委陳菊擔任召集人做專案性研究，希望能改善漁工人權。

王幼玲表示，漁工相關問題將移到人權會做專案報告，這跟監察院糾正、彈劾不太一樣，希望就法令、政策執行面要精進的地方，找各部會一起協商；社會對話也很重要，包括與船主、仲介業者等都會進行。

監委王美玉（右起）、紀惠容、王幼玲召開記者會，針對境內聘雇外籍漁工管理機制失靈，提案糾正勞動部。記者林俊良／攝影
監委王美玉（右起）、紀惠容、王幼玲召開記者會，針對境內聘雇外籍漁工管理機制失靈，提案糾正勞動部。記者林俊良／攝影
監委王幼玲（右起）、王美玉、紀惠容召開記者會，針對境內聘雇外籍漁工管理機制失靈，提案糾正勞動部。記者林俊良／攝影
監委王幼玲（右起）、王美玉、紀惠容召開記者會，針對境內聘雇外籍漁工管理機制失靈，提案糾正勞動部。記者林俊良／攝影

勞動部 外籍漁工

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