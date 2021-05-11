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穩定糧食安全 農委會再爭取16億元強化養殖漁業

中央社 / 台北11日電

農委會主委陳吉仲今天與產學界共議後說，養殖水產已供人類消費量52%，為重要糧食，除已編列新台幣72億元強化水產養殖發展，已再向行政院爭取16億元挹注6項相關措施推動。

農委會近午舉行「養殖漁業整合政策與具體措施規劃發布會」，公布上午與產學界共議後的規劃。

陳吉仲表示，根據聯合國糧農組織（FAO）統計，水產養殖提供人類消費量比率已達52%，預計到2030年將達59%；台灣整體水產品的自給率已超過100%（去年達到125%），其中養殖漁業很重要，要強化發展。

他並說，農委會漁業署近年已積極布局提出2項中、長程發展計畫，其中「養殖漁業振興計畫」經費約54億元、「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體」18億元，他正向行政院再爭取「養殖管理及輔導量能提升計畫」16億元預算，總計約88億元強化台灣養殖漁業發展，用在推動6項措施上。

漁業署長張致盛簡報說明，一、「強化聚落整合、完善基礎建設」，養殖生產區將從51處提高至60處，朝向規模化發展，並整、擴建供水設施5處，提升供水面積1344公頃，鹹水、淡水魚塭面積比由5.5比4.5，調整至6.5比3.5，以減少地下水使用量等。

二、「世代轉型、養青培育」，預計每年吸引50名青年投入養殖漁業，目前有5處聯誼會，會員203人，未來目標是增至12處聯誼會、2500人。

三、「生產轉型、綠能共構」，配合國家能源政策，2025年前魚電要貢獻4GW綠能發電量，盤點出4702公頃較無社會及生態疑慮養殖漁業將發展綠能，以太陽能板覆蓋率40%計算，全做可產出2GW，但後續要看漁民的意願而定，目前有意推動占130場、229公頃，約可產出339.2MW。

四、「智慧轉型、手指革新運動」，配合引進節能、智能高效漁機具，使用物聯網系統等，每公頃補助3000萬元，將增至1.2億元。

五、「接軌國際、強化標章驗證制度」，透過落實目標為4年之內讓產銷履歷驗證戶數增為現行的2倍，計1500戶、覆蓋率10%，產值25億元。

六、「建立漁產品冷鏈物流體系」，包含增加15萬公噸魚體在池邊或漁船上的保鮮能量、增加2.3萬公噸冷凍倉儲能力、增加加工量能約1.2萬公噸，以及延長水產品保存期限10%到20%等。

另外，陳吉仲說要推動農漁業水資源循環使用，不過這方面所涉及的軟硬體建設龐大，仍待具體規劃。

農委會 陳吉仲 行政院

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