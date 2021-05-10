諾富特5月17日重啟？ 陳時中：下午開會討論

一名自稱諾富特員工爆料，指諾富特飯店先前推出晚退房、早入住方案，客人退房後僅留一小時給房務部整理，根本來不及在時間內消毒好又整理完畢，就讓下一個房客入住；且只穿雨衣送餐，擔心防護不足。對於5月17日飯店就要重新營運，感到擔憂。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，員工要到5月14日才居家檢疫完畢，下午會和交通部、諾富特開會，研議如何重起營運。

陳時中表示，員工、外包商等都在居家隔離也都檢驗陰性。穿雨衣這件事很難判定是否完全違規，陳時中解釋，當時規定是一個清潔、一個消毒，消毒是全副武裝，包含面罩、口罩、隔離衣、手套，之後才會換清潔人員進去，防護相對簡單，僅會有口罩、手套。

至於雨衣和送餐則不清楚，陳時中說，也許是第二段為了多一層保護，所以穿輕便雨衣，但會重新對相關員工針對防護概念做訓練且實地操練。

另外，5月17日飯店是否重啟，陳時中說，員工要到5月14日居家隔離才期滿，還要加上自主健康管理，指揮中心認為不太適合到工作場所，但如何分批、分段做，並盡早清消，下午會再和交通部與諾富特開會研議如何重啟。

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