【願景工程】台灣超有材—活了卻不成材

屏東縣新埤鄉沿山公路兩旁種滿菜園及檳榔樹，岔出的小路被林木包夾，裡頭是廣達13甲的人工林，包括南洋杉、印度紫檀、桂花、桃花心木、大小葉欖仁，雖已種植18年，但大多欠缺疏伐撫育，更因旱地之故而「先天不良」木質瘦弱。但平地造林只補助20年，如今大限將至，林農廖學智嘆息說，砍了賣掉的價格也不好，到底該怎麼處理，現在沒有想法。

林務局1997年起陸續推動「全民造林」、「獎勵輔導造林」，每公頃60萬元獎金，孕育逾四萬公頃林地，但目標不明確，未審慎評估樹種，加上過去績效只看林木存活率，品質參差不一，經濟價值也不高，種滿20年究竟要砍或留，林農無所適從。

廖學智在林地旁就種金鑽鳳梨，他說，如果以種鳳梨跟林業這樣比的話，當然是差了快3倍4倍收入，所以通常他會優先選擇整理鳳梨，等到有空就去撫育人工林相。林試所研究員鍾振德也說，人工林最大的問題就是價格不好，。

地球公民基金會執行長李根政說，過去大規模造林從前期就欠缺規畫，到後面疏伐、撫育等林地管理都不足，過去投資上百億元有一部分都浪費掉了，這20、30年來沒有善加經營人工林，可說「百廢待舉」，現在若要重新起步須面對很多問題，包括地點、樹種、財務配套、人才培育、產業鏈，一切環環相扣。

而林試所則建議，重新選擇之後，保留香杉、台灣杉、相思樹等樹種，然後新增台灣肖楠、台灣櫸木等5種經濟價值較高的樹種，提高未來世代的收穫意願

林務局長林華慶說，過去政策確實倉促，但並非完全沒用，有些是為了苗木需求、有些是園藝樹種。造林是長期性工作，若種了20年仍不足以砍伐，現在也有林業永續多元輔導方案幫助造林分流，例如營造生態、水土保持或木材生產等，根據計畫提供不同獎勵，期限也不再限20年，盼讓政策更細膩、務實。