【願景工程】台灣超有材—先砍自己的樹

該如何提升台灣目前低落木材自給率，會是台灣林業對於永續生態循環的關鍵政策，今起聯合報願景工程一連三天推出專題報導，從影音、數位、報紙多載具全面探討林業現況、人才斷層、私有林政策成效等問題。

高山林道旁的樹蔭傳來陣陣鏈鋸聲，在沉重的「咚」的一聲後，一切恢復寧靜。再往前走，一棵棵柳杉堆疊在地。登山客們一個個拿起手機，準備通報林務局「這裡有山老鼠」。只有很少數人才曉得，這五年的台灣，正在找回沒落30年的林產業。

台灣久未伐木，來自早年歷經大伐木時期，珍貴檜木林幾乎被砍伐殆盡後，引發水土保持及生態保育問題。行政院在1986年頒行「台灣林業經營改革方案」減少伐木量，1993年全面禁伐天然林，在一片撻伐聲浪中，連帶每年仍允許限量採伐廿萬立方公尺的人工林疏伐木也跟著停擺，就連公部門也只敢少量疏伐。

於是國內人工林都面臨相同命運：它們都是5、60年前種下的小苗，早已過了輪伐期。直到近年陸續恢復疏伐時，才發現健康不良，源頭都指向「多年來缺乏照料」。

「林蔭久未疏伐，太過鬱密時，樹種彼此競爭會太強烈」，林試所六龜研究中心副研究員林文智解釋，樹群彼此競爭陽光養份，明顯偏細瘦的樹，是在光合作用競爭中被打敗。他說，長期放任造林不疏伐，結果就是林下植物無法生長，反而水土保持會變差、林生歧異度降低，影響野生動物棲息環境。

近年官方民間陸續復甦產業，卻仍只敢小面積試驗。國內擁有最多林班地的官方研究單位—六龜研究中心，2017年起引進日本「中層疏伐」撫育技術，有別過去疏伐都是伐掉「不良木」，導致木材進入市場後，品質不穩定、只能做板模。中層疏伐是確認樹勢良好的「未來木」，再砍伐影響它生長的干擾木，藉由小面積疏伐，取代大規模的伐採，替森林中的資優生撐出空間，提高市場接受度，也讓地表生態穩定發展，解決人工林「有樹無材」的問題。

然而，每年大批木材越洋運輸來台，不僅消耗許多燃油，也製造可觀的碳排放。從進口木材的產地更會發現，多數來自熱帶地區的東南亞、南美洲、南太平洋島國與非洲。林務局推估，至今仍有高達三成進口來台的木材，來自天然林甚至熱帶雨林。我們保護自己的人工林，卻砍伐別人的天然林。

台大森林學系教授邱祈榮說，台灣每人每年平均用190公斤的紙，紙漿來源第一巴西、第二智利，總共從南美洲進口近50%，「我們看著亞馬遜天然雨林遭砍伐，拿來給台灣人用紙」，明明台灣森林覆蓋率超過60%，結果木材自給率僅1.02%，就像愛吃豬肉卻禁止殺豬，「在全世界很丟臉」。

林文智直言，國產材產業鏈最大的問題是沒有目標，沒有經營計畫書。他說，日本、韓國木材自給率一口氣提高五成，都有五十年、百年的經營計畫，產業才能持續運作，如果台灣在推動國產材時，無法預測未來五年、十年、廿年，供料不穩將使產業難以永續。不過他也直言，在禁伐天然林時代後，即使是伐人工林，社會印象依然很差，更不用說增加面積或伐材量，「社會還禁不起這樣的衝擊。」