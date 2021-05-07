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文化觀光成為離島產業主角 台博基金會提供支援

中央社 / 澎湖縣7日電

離島博物館文化雖各有特色，但都面臨發展人力不足、對文化觀光需求又特別高情形。台博基金會今天在澎湖舉行一項研習活動，透過專業課程安排，了解在地需求，在未來能有更多支援策略。

財團法人台灣博物館文教基金會所舉辦「博物館從業人員Level Up」活動，全台分北東南西和離島等5場次。其中，離島場今天在澎湖生活博物館登場，來自全國各地的博物館人員一起分享博物館發展的歷程。

澎湖縣政府文化局長王國裕表示，金馬澎離島的博物館文化各有不同特色，但都面臨發展人力不足、對文化觀光需求又特別高情形。而博物館發展是需要龐大行政部門與社會大眾支持，才能讓這個繼往開來的事業結出美麗的花果。

這項針對離島博年來文化部的重點發物館從業人員研習活動的計畫主持人、金門大學閩南文化與僑鄉數位典藏中心主任劉名峰認為，博物館是近年來文化部的重點發展領域。遇到跨領域、多方面的專業人才不足問題，還有文化行政體制，以及人力、財力不足，對交通不便的離島更是不易解決課題，需要付出更多時間與精力。

因此，配合近年文化圈對於行政法人的討論，這次離島博物館從業人員Level Up研習活動，邀請當地博物館運籌計畫主持人就行政法人課題，分享在地看法。

負責澎湖縣博物館運籌計畫的林羽婕指出，對於離島博物館來說，最重要課題也就在於市場設定上，要以在地鄉親為對象，還是針對來訪觀光客。她提及在地方上人力、財力不足情況下，很重要策略是要與其它博物館合作，邀請大型博物館巡迴展進駐。

輔仁大學博物館研究所教授林秋芳以「地方文化與博物館行銷」為題，提到在缺人、缺錢情況，除了需要在地博物館從業人員對於自身文化的熱情外，很重要就是與地方產業結合，一方面讓地方產業透過博物館行銷，另方面也讓博物館更精準而有活力展現地方文化。

博物館 澎湖 文化部

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