社宅抽籤資格 研議放寬

行政院推動少子女化對策，盼提振生育率。行政院發言人羅秉成昨（6）日透露，對於生第三胎才有一次社宅優先權部分，院長蘇貞昌指示內政部研議層級化處理，例如第一胎一次、第二胎兩次、第三胎三次等。

羅秉成表示，少子女化挑戰的原因是多重的，影響因素包括文化、觀念、經濟等都有，其中如經濟上，政府也觀察透過分享經濟成果、調整薪資，能否有影響，也是重要指標與政策。

羅秉成也轉述，蘇揆在院會中，表示內政部現行夫妻申請社宅，要生第三胎才有一次優先抽籤權的措施，有些不切實際，因此要求檢討，研議能否層級化處理。

羅秉成舉例，例如夫妻生第一胎，可以有一次機會，第二胎兩次、第三胎三次。因此，政府除了要讓年輕夫妻願意生、願意養，也要持續擴大推動社宅，讓他們有地方住。

對行政院的少子女化對策，行政院政委林萬億說明，政府推動的幼托公共化、提高育兒津貼，加上這次所提的配套措施，都是希望能有完整配套，提高生育率。

林萬億說明，提高生育率不可能一年就見效，但盼藉這次提出的做法，包括提高產檢次數，擴大試管嬰兒補助，加上先前種種措施，都要讓台灣生育率不致繼續下降，甚至可以回升。