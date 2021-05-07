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金山人關心核廢料去向 台電：挪到無人島爭議最小

中央社 / 新北6日電
核一核二除疫說明會，金山人：不能排核汙水核廢料移走。聯合報記者游明煌／攝影
核一核二除疫說明會，金山人：不能排核汙水核廢料移走。聯合報記者游明煌／攝影

行政院原子能委員會今天下午在新北市金山區舉辦核一、二廠除役管制地方說明會，在地居民踴躍參與，聚焦核廢料何去何從。台電表示，選項之一挪到無人島爭議最小，正努力中。

金山區長廖武輝上台發言指出，過去只有在石門區、萬里區舉辦說明會，獨漏金山區，這樣的劃分方式對金山不公平，萬金石是一起的，未來包括資訊揭露都希望能更公開，不要讓在地民眾看新聞才知道發生事情，還有如回饋金等配套措施，盼能妥善考慮。

在地重和里長賴蔡標表示，除役很好，是救了台灣，但拆除後續如何處理，包括燃料棒、核廢料等，都污染40年了，如何處理要公開化、透明化，一定要誠實，不能欺騙。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖也說，鄉親關心核廢料何去何從，還有除役的安全要注意，不能再影響地區發展，用過的燃料棒要真正退出，才是真除役。

原能會核能管制處處長張欣表示，這幾年原能會一直持續努力推動公民參與，也許未必能盡如鄉親如意，但這絕不會是第一場說明會，此外，除役不代表撤守安全，該有的安全防護一定都會有。

台電公司核能發電事業部副總經理簡福添回應，未來資訊會更透明，更重要是把安全做好，讓大家放心；一旦除役完成，核廢料就是移走，但移到哪裡有多個方案，挪到無人島也是方案之一，爭議最小、最容易突破，各相關單位正努力中。

核廢料 金山 核能 核一

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影／核一核二除疫說明會 金山人：不能排核汙水、核廢料移走

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