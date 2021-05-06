低生育率是國安問題 民團提北歐主張

「台灣20年後新出生嬰兒只剩12萬人，政府應該建立完善托育政策，才能解決少子化國安危機！」托育政策催生聯盟等民團6日召開記者會，持續呼籲政府制定彈性男女育嬰假、提供平價住宅、更多公共托育等措施，讓台灣家庭都能有雙薪生涯以支付育養小孩費用。他們希望能藉此仿效德國、瑞典，同時增加女性生育與就業，擺脫低生育率陷阱。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀以OECD國家（美國、瑞典、丹麥等）的數據舉例說，這些國家的婦女勞參率與生育率都很高，原因是因為具有彈性的育嬰與勞動政策，例如德國有提供0到2歲的公托，並設立嚴謹的保姆管理制度；瑞典的育嬰假可以請全時、半天等時段，而許多國家也將托育相關科系放到公立大學，以培育更多育嬰人才。

育嬰需彈性化

「如果沒有新生兒，有護國神山也沒有用！」劉毓秀指出，許多幼保科系都是私立、女性就讀，而父母願意負擔學費的比例不高，加深女性就學的經濟壓力，因此就讀的意願不高，以致無法產生專業照護人力，因此相關科系的公共化也非常重要。她並認為，解決少子化最關鍵的因素，就是家庭否能以雙薪育兒，刺激生育率。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉建議，政府應該與企業溝通，讓女性不必就業與育嬰2選1，像是從女性懷孕起，放寬男性陪產假的限制；且國際很多研究都顯示，男性愈早接受育兒的訓練，與女性的育兒默契就會愈好。她坦言，台灣還有工時過長的問題，「工作回家累得要死，根本很難分神照顧小孩！」

應促進真公共化

全國教保產業工會理事郭明旭直言，政府從2018年推動準公托，但這其實只是變相的現金補助。日本與韓國的案例都說明，準公托無法改善生育率。日經新聞曾有報導分析，日本的育兒環境與品質沒有因為政府補助而變好，因此他們呼籲政府檢討準公共化、增加公共化與提升幼保人員薪資。

劉毓秀說，少子化問題其實牽涉層面甚廣，事關社會各層面制度與觀念的改進，因此民團們希望政府、企業與社會都能努力溝通、制定友善育兒規範，讓台灣不要在20年以後，面臨嚴重的少子化國安危機。

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