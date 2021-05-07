全國重要花卉產區 臺中用蘭花與世界交流

臺中產出的文心蘭切花及多樣的國蘭、拖鞋蘭等蘭花盆花深受國際人士喜愛。 圖／臺中市政府 提供

第23屆世界蘭花會議暨展覽原定2020年舉辦，受新冠肺炎疫情影響，延至今年改以線上展覽模式舉辦「世界蘭展 花漾臺中 2021 Virtual WOC Taichung」系列活動，展覽以數位型態呈現，並以「線上會議」進行國際視訊交流，展現臺灣在科技的軟實力，線上觀賞網址： https://www.woc23.com/ 。

臺中市政府透過輔導產銷班設置集團產區，引入具潛力品種，並結合農糧署設施輔導計畫補助花農改善溫、網室等生產設施(備)，推動共選共銷與共同採購生產資材，降低產銷成本，另外也投入研發新興花卉，導入技術服務支援及智能農業，如光控式電動內遮蔭、自動噴藥及環境監測系統等，提升經營效率及減省勞動力需求。

臺中市栽種的文心蘭是全國最大產區。 圖／臺中市政府 提供

臺中市政府指出，臺中市花卉栽培面積 約1,355公頃，占全國花卉生產面積9.4%，是我國第一大球根花卉(約占50%)及第二大蘭花(約占20%)產區；蘭花主要為文心蘭、國蘭及各式雜屬蘭花，其中文心蘭107公頃，年產切花2,333千打，是全國最大產區，主要分布於新社、后里、北屯、石岡及外埔等區，生產的蘭花盆花深受國際人士喜愛，為全世界最大文心蘭切花產區及主要國蘭、拖鞋蘭與雜屬蘭花供應產地。

臺中市政府歷經10餘年爭取，終獲第23屆世界蘭花會議暨展覽主辦權，自4月24日起至6月30日止，全面線上開展。 圖／臺中市政府 提供

臺灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘表示，世界蘭花會議是3年一度的大型會議及展覽，原訂去年舉辦，卻因疫情延後到今年，以線上競賽及評審、數位展覽及線上會議的形式，建構出百花齊放的虛擬空間，不僅可線上欣賞，影像也可永久保存蘭花之美。

展覽導入最新的雲端虛擬實境，讓民眾能線上觀賞蘭花展。 圖／臺中市政府 提供

蘭展競賽首創「線上評審」模式，透過360度的蘭花攝影，將參與蘭花競賽的品種數位化，進行線上評審。「線上會議」也透過影片及直播等模式線上交流，共有超過百場視訊會議，讓臺灣的蘭花被全世界看到。

系列活動首創「線上評審」模式，透過360度的蘭花攝影，將參與蘭花競賽的品種數位化，讓競賽得以實現；「數位展覽」則導入最新的5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平臺技術，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，將展覽全貌完整呈現，一般民眾雖無法親自到場共襄盛舉，但仍可於線上享受高畫質的觀賞體驗；「線上會議」也將透過影片及直播等模式，在不受疫情及時差影響下，達到知識傳遞及交流的目的。

臺中市政府表示，透過舉辦世界蘭展，可提高臺灣蘭花國際知名度，並提升農產品品質與農民效益，促進臺灣蘭花產業國際化。此外，藉由蘭花會議，傳播蘭花知識，並建立學術研究單位與業者研究技術交流媒合機會，強化原生及核心品種保存，維護臺灣蘭花育種優勢。

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