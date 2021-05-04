世界蘭展花漾臺中 4/24-6/30線上賞花趣

文 / 臺中市政府 提供

世界蘭展 花漾臺中。 圖／臺中市政府 提供
世界蘭展 花漾臺中。 圖／臺中市政府 提供

臺中市歷經10餘年爭取，終獲第23屆世界蘭花會議暨展覽主辦權，原定2020年舉辦，因疫情影響，延期至今年4月23日在臺中花博外埔園區開幕，以線上展覽模式舉辦，突破時間與地域的框架，自4月24日起至6月30日止，全面線上開展，讓大家身歷其境享受百花齊放的虛擬體驗，線上觀賞網址：https://www.woc23.com/

臺中市政府指出，由於疫情尚未趨緩，展覽僅提供給部份專業人士、產業團體及農業與景觀設計系所等相關人士進入交流及競賽，不開放一般民眾參觀，因此首創蘭花雲，導入最新的「5G雲端虛擬實境XR線上展會互動平臺」技術，進行3D Matterport全空間掃描拍攝建模，將展覽全貌完整呈現，民眾能於雲端線上享受8K高畫質的觀賞體驗，欣賞百花齊放的樣貌。

本次展覽規劃「樂農館」與「智農館」兩個展館，樂農館為競技景觀布置區，展品隨著不同的素材、尺寸及技法，展現創作者最獨特的個人風格，此展區以「主題景觀」及「景觀競賽」將數萬顆蘭花共同編織，讓民眾沉浸在花團錦簇的幸福感。

樂農館「蘭雲繞竹」。 圖／臺中市政府 提供
樂農館「蘭雲繞竹」。 圖／臺中市政府 提供

展館迎賓廣場的「蘭雲繞竹」以巨大的竹編雲海將蘭花融為一體，象徵2021Virtual WOC的蘭花雲有如波浪般綿延不絕的帶給產業新的能量，也代表臺灣持續進步的堅強花卉實力，主題景觀以蘭花跟臺中盛產的竹為主要架構，融入眾多臺中特色，例如以文心蘭為主軸的「光影戲竹」、以竹編藝術結合花藝呈現的「蘭海遊龍」、以藺草編技法呈現的「媽祖的故事」。

樂農館「光影戲竹」。 圖／臺中市政府 提供
樂農館「光影戲竹」。 圖／臺中市政府 提供

智農館以原生蘭為出發點，探索原生蘭的神祕世界，了解保育的重要性，也運用多元樣貌呈現蘭花不同的展示手法，包含原生蘭展區、畫展區、花育-教育紮根區、花藝競賽區、競賽花區、學生景觀區及新生-蘭花文創區等。

智農館「溯‧源-原生蘭特展」。 圖／臺中市政府 提供
智農館「溯‧源-原生蘭特展」。 圖／臺中市政府 提供

其中，「溯‧源-原生蘭特展」展出了千種原生蘭，更包含具有代表性的臺灣品種，例如於1897年在蘭嶼發現的「臺灣阿嬤」、阿里山復育成功的「一葉蘭」等，「王者悠香-黃美賢蘭花油畫創作展」邀請到臺灣花卉畫家黃美賢博士，以多種蘭花為題材，藉油畫媒材進行藝術創作，「花育-教育扎根區」及「學生景觀區」從對於小朋友的故事繪本到大專院校的景觀佈置，期盼能為產業種下一顆名為「萌芽之美」的花育種子，讓它茁壯成長，「新生-蘭花文創區」從蘭花自身的觀賞價值延伸到蘭花萃取物所製作的商品，再進一步用蘭花意象去創作新商品。

智農館「王者悠香-黃美賢蘭花油畫創作展」。 圖／臺中市政府 提供
智農館「王者悠香-黃美賢蘭花油畫創作展」。 圖／臺中市政府 提供

智農館「新生-蘭花文創區」。 圖／臺中市政府 提供
智農館「新生-蘭花文創區」。 圖／臺中市政府 提供

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