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太魯閣案衛福部募11億餘 律師：國家犯錯不能用善款買單
台鐵太魯閣號出軌事故，造成49死慘案，衛福部設立太魯閣號捐款專戶，募得11億餘元。
律師林瓊嘉表示，太魯閣事件善款幫助受難家庭，確屬善意，但是國家犯錯不能甪善款買單，鐵路局．犯罪者不能因善款免除賠償；衞福部不是賠償機關，善款不能取代賠償，更不能將追償所得留作公部門使用，否則有違善心人士的捐款善意。
律師林瓊嘉指出，高雄氣爆的善款變成高雄市政府賠償款，不合理，政府犯錯，不能用善心人士的錢買單。
太魯閣事件善款幫助受難家庭，確屬善意，但是國家犯錯不能甪善款買單，鐵路局．犯罪者不能因善款免除賠償。(捐款不等同賠償)。罹難者家屬精神慰撫金請求權人為父母．子女．配偶。未依請求權人數為给付，可證明善款不是賠償款。
林瓊嘉強調，衞福部不是賠償機關，善款不能取代賠償，所以如善款給付作為賠償請求權讓與，如可以代家屬追償，所得應作犯罪被害人．兒少保護．不幸家庭等社會安全保護專款專用，而非免除鐵路局．犯罪者賠償責任，更不能將追償所得留作公部門使用，否則有違善心人士的捐款善意。
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