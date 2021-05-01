太魯閣案衛福部募11億餘 律師：國家犯錯不能用善款買單

全球疫情嚴峻下，2020年各國運動產業備受打擊，幸而台灣在政府、醫護、民眾的全面團結下，讓中華職棒如期開幕，開創全球首例，讓民眾入場觀看，甚至以中英文轉播到全世界，成為台灣棒球史上重要的一天。 今年

2021-04-01 12:00