感念鄭成功 松濤社我愛國旗委員會於延平郡王祠辦紀念儀式

民間愛國團體松濤社我愛國旗委員會，今日上午假台南延平郡王祠舉辦「明延平郡王鄭成功光復台灣六甲子祭祀典禮」，現場透過莊嚴隆重的紀念儀式，來感念開臺國姓公對於「光復、建設台灣」的偉大貢獻，現場除了由前國防部長伍世文擔任主祭外，陪祭代表則有松濤社執行長宋緒康、烈士遺族代表吉民立、婦女代表雷倩理事長、退伍軍人代表胡竺生中將、文化界代表張曉風、僑界代表林齊國理事長與企業代表黃翠華女士，現場共有各大社團約三百餘人共襄盛舉。

今天的延平郡王祠除了有民間愛國團體自動自發辦理祭祀儀典外，松濤社我愛國旗委員會更特別委請前國防部長伍世文發表簡短的感想，主辦單位強調，此次活動對比民進黨蔡政府「掛羊頭賣狗肉、寄生『中華民國』」的「不入流行為」，甚至刻意降低「辦理中樞紀念層次」的傲慢行為，松濤社我愛國旗委員會則期期以為不可，對於蔡政府現行只剩「行禮如儀」卻根本無心的「殭屍祭祀」，松濤社再次表達深切遺憾。

松濤社我愛國旗委員會強調，鄭成功將軍「光復台灣、驅除荷蘭人」的歷史貢獻是具體明確的，任何刻意「去中化」，或是刻意無視「先賢先烈」犧牲奉獻台灣的人，完全沒有任何資格與立場要求別人「愛台灣」，嘴砲式的口號根本無助於台灣進行真正團結的「轉型正義」。儀式最後，則在前國防部長伍世文帶領所有貴賓，繞行延平郡王祠一周、緬懷諸位犧牲的愛國先烈後，高呼「中華民國萬歲」六次的高潮下，圓滿閉幕。