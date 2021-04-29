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DDT傾倒證據 可解密海洋毒性累積

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
DDT會透過食物鏈累積，目前已發現其與海獅的癌症有關。（網路截圖）
DDT會透過食物鏈累積，目前已發現其與海獅的癌症有關。（網路截圖）

有毒化學物質DDT正在海洋生物體內累積，聖地牙哥加州大學完成了一項研究，找到過去可能作為DDT傾倒場的海洋區域，科學家認為，此一研究結果將有望用來解釋DDT對於南加州外海海洋生物及食物鏈的累積與影響。

海底成垃圾傾倒場

該研究利用自主水下載具（AUV）技術以繪製海底圖，範圍介於聖卡塔利娜島和洛杉磯海岸之間，面積廣達36,000英畝，並包括《洛杉磯時報》曾報導、可能作為DDT傾倒的區域，且辨識出了多達27,000張以上的桶狀圖像。

該研究的首席科學家兼海洋物理實驗室主任特里爾指出，研究透過高解析度掃描海底，並發現一處範圍廣闊的碎片聚集地，可望作為判斷傾倒廢棄物的證據，且從調查發現的軌跡可以推測，這些廢棄物是在移動行駛的平台上反覆進行的。

《洛杉磯時報》曾報導指出，從事DDT生產的加州蒙特羅斯化學公司處置公司處理的運輸日誌顯示，從1947年到1961年，每月可能有2000桶含有DDT的污泥被倒入指定的垃圾場。其他實體的日誌還顯示，在1972年《海洋傾銷法》通過前，尚有其他公司將此區域作為海洋垃圾場。

DDT的傷害

DDT為一種對人類毒性低、但不容易降解、容易透過食物鏈累積，並具有生殖毒性與致癌性的化學物質，被WHO列為二級致癌物，曾廣泛作為合成農藥與殺蟲劑使用，目前多數地區已禁用，但少部份地區仍將DDT用於對抗瘧疾。

此外，科學家已發現海豚海獅等海洋哺乳動物體內的DDT含量較高，且DDT很可能與海獅癌症病程相關，而化學海洋學家Lihini Aluwihare與他人的合著的研究發現，自然死亡的海豚脂肪中，含有大量DDT和其他人造物質。

Aluwihare認為人類對於DDT的了解還不夠全面，並指出南加州水域頂級獵食者中往往含有較大量的DDT，而本次研究發現的垃圾場有助於解釋這些過去的觀察結果，且DDT及其降解產物進入食物網的途徑仍然是有待探討的問題。

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洛杉磯 海獅 海豚 海洋汙染

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