新北市長者防護網 全人式健康防護要帖

北市結合公園體健設施，提供長者多元的運動場域及環境，達到活躍老化之目的。 圖／新北市政府衛生局 提供

根據新北市政府民政局人口統計截至2021年3月新北市65歲以上人口數624,606人，佔總人口數14.39%，為全台最多長者的城市，因此應建立新北長者防護網，提供全人式照護服務。

第一帖：為增進長者健康，降低衰弱及失能之比率，新北市亦開辦健康促進相關課程，提供長者運動、肌力訓練、營養、認知功能訓練等相關課程，並結合公園體健設施，提供長者多元的運動場域及環境，達到活躍老化之目的。

新北衛生局提醒，年滿45歲的民眾要善用政府提供終身一次免費篩檢服務，保護自身健康，擁有彩色人生。 圖／新北市政府衛生局 提供

第二帖：新北市除了提供長者成人預防保健，額外提供「健康加值」方案。此加值項目為ICOPE量表評估、AD8量表評估、BHT量表評估、SPPB量表評估、MNA-SF量表評估、GDS-15量表評估、視力測試、聽力障礙之社會需求支持評估、社會性照護與支持評估、運動處方、營養處方、血清白蛋白(albumin)、握力、口腔檢查及塗氟、低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢(限量1000名，需為符合條件者)，並提供C肝篩檢服務。

新北市政府衛生局 廣告