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孫大千：三接外推方案是滅絕藻礁的「糖衣毒藥」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
行政院擬下周公布三接外推替代案，前立委孫大千在臉書批評，這根本就是一顆「包了糖衣的毒藥」。外表看起來誠懇謙卑，做出讓步，實質上仍然是一個不折不扣的滅絕藻礁方案。圖／取自孫大千臉書
行政院擬下周公布三接外推替代案，前立委孫大千在臉書批評，這根本就是一顆「包了糖衣的毒藥」。外表看起來誠懇謙卑，做出讓步，實質上仍然是一個不折不扣的滅絕藻礁方案。圖／取自孫大千臉書

行政院擬下周公布三接外推替代案，前立委孫大千在臉書批評，這根本就是一顆「包了糖衣的毒藥」。外表看起來誠懇謙卑，做出讓步，實質上仍然是一個不折不扣的滅絕藻礁方案。

孫大千指出，三接外推一公里，根本沒有辦法減少對於藻礁生態系的傷害，藻礁生態系除了民眾可見到的海面上礁體之外，事實上，在海面下還向外延伸數公里，外推仍會破壞至少兩百公頃水下藻礁，對於保護藻礁，一點效果也沒有。

孫大千進一步表示，即使三接工程外推一公里，藻礁生態系仍會受衝擊，工程外推頂多減少礁體被挖，然而海堤外推，所造成的突堤效應將會更嚴重，在大潭藻礁鄰近的另外兩個藻礁生態系：白玉藻礁和觀新藻礁，恐怕會受更大破壞，這不是加速了藻礁生態系的全面滅絕嗎？

孫大千感嘆，這一切的一切，民進黨政府不可能不知道，明知不該為而為之，這代表蔡英文心中所在意的，只有政治，沒有藻礁。

大潭藻礁 孫大千 行政院

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