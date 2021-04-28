新北市「點子學校」，讓好點子被看見、被實踐

新北文化基金會成立「點子學校」。由左至右：新北市文化基金會執行長林芥佑、北學聯理事長褚映汝、TEDx大使李欣龍、大可創藝聯合創辦人楊惠諼、亞洲電商學院校長丁雯靜、影評人膝關節。 圖／財團法人新北市文化基金會 提供

一座城市的共好共榮，需要集眾人的好點子，找到同好，將想法付諸實踐。

為了激盪更多創意發想，財團法人新北市文化基金會與TEDx等五大品牌合作成立「iDeas School 點子學校」，推動國際城市青年交流，邀請跨領域菁英來到新北市，透過一系列的講座、表演及活動，為這座城市提供更多有趣的好點子。

「我們總要找一些人來分享、討論和上課，讓不同世代間想法可以相互激盪，這些就是在iDeas School裡發生。」新北市文化基金會執行長林芥佑說。

點子學校上課了！

2021年4月，「點子學校」正式成立，呼應2019年9月新北市府舉辦的「新北市2030願景行動對談」，這場活動將傳統的市府大禮堂改為扇形座位及T字型的伸展台，跳脫官僚制式的演講框架，用互動納入各方的創新理念，新北市長、同時也是新北市文化基金會董事長侯友宜當場宣布：「我要成立點子學校，讓大家的好點子都能被看見，被發現、被實踐。」

「點子學校」延續這樣的精神，要打破台上台下的距離感，開啟公共議題的思辨空間。

開啟各方交流的第一步，是引進國際授權講座：TED Cricles、The School of Life、Campus Party分別向美國、英國、歐陸伸出觸角。

規劃此系列活動的TEDx大使暨TEDxWeekendTaipei策展人李欣龍認為，這些講座除了借鏡國際經驗，更能發揮民間專業，邀請各領域人士分享他們的想法與故事，「實踐充分授權、尊重專業的精神」。

打開視野的N種方法

連結國際的方法不只一種，「點子學校」也希望透過各式主題，打開大家的視野。

由影評人膝關節設計的系列講座，就是以對談的形式，介紹不同國家的電影發展流變，從台灣出發，看近20年全球各地影壇的脈動，從日本、韓國、東南亞到好萊塢，透過電影認識世界，膝關節笑稱：「不用邀請碼，我們要打造如同實體的『電影Club House』對話場域」。

了解不同領域的好點子，是打破公部門舊思維的契機。北學聯理事長褚映汝與「點子學校」合作的府中沙龍系列講座，每個月邀請不同專業領域的知名人士，與聽眾共同激盪有趣的想法，由各領域的從業者，帶領大家一窺藝術文化、金融科技、電影娛樂、運動健康、休閒旅遊等各行各業「你所不知道的」的業界生態與內幕。

透過社群互動讓自身的好點子被看見，亦是「點子學校」的目標與期許。亞洲電商學院在「點子學校」開設的系列課程，即是呼應時下的電商趨勢，規劃課程的丁雯靜認為：「不是只有18歲到50歲的人才會玩電商平台，即使是退休的銀髮族，也可以進入電商的世界。」透過行銷、公關、電商為主的分享，大家可以一同思考如何用社群平台的力量，匯聚眾人智力與動能。

新北市文化基金會執行長林芥佑（右三）說，未來將在「點子學校」的教室裡，激發許多有趣的討論。 圖／財團法人新北市文化基金會 提供

打造沒有界限的交流場域

和其他「學校」不同的是，「點子學校」的特色在於打造沒有年齡限制的學習場域，因此將於下半年推出適合三歲以下寶寶觀賞的親子劇場活動，大可創藝聯合創辦人楊惠諼向我們介紹寶寶劇場：「是讓寶寶也能在自在安全的劇場空間，與爸媽一起探索世界，玩光影、玩聲響、玩觸感。」

這類型以三歲以下小朋友為主體的「寶寶劇場」、「嬰兒劇場」，在台灣似乎還是新興的概念，但在國際間已經是非常成熟且流行的文化表演活動，爸爸媽媽跟三歲不到的孩子一起看戲，最後也融入成為表演的一份子，除了趣味好玩，對親子的成長更有非常重要的意義。

新北市文化基金會董事長侯友宜強調：「國際接軌、連結在地，是點子學校的精神。」他說，透過不同主題的課程設計，激盪出來的概念，可以形成具體的行動方案或議題，甚至有機會落實成新北市2030願景工程的執行計畫，一起為我們生活的城市，帶來不一樣的視野。

與時下各式的課程活動及交流講座不同的是，「點子學校」終將回到對新北市的關注，這些活動的設計不僅是對參加者自我能力的提升，更能將大家所學所想用在這座城市。侯友宜認為，點子學校的成立，「可以讓新北市因為這些活潑有趣的想法，變得更新、更有活力，更加超展開。」

如果你期待與不同領域的專業人士交流，或是有不錯的想法正在醞釀、期待被實踐，或許可以走進「點子學校」，與大家一起對話，看見想法被實現的可能。

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