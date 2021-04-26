華航機師染疫風波未歇 67人赴部桃接種疫苗

華航機師染疫風波延燒，今天在機場擴大採檢對象，有67名機組人員在檢疫後也專車前往衛服部桃園醫院接種疫苗，但部桃預計明天前往華航園區設立專區，屆時抽血、採檢和接種都將在專區內完成；另外，星宇航空昨天也有21人接種疫苗。

由於疫苗開放民眾自費接種，桃園醫院今天預約接種的自費與公費人數超過300名，包含星宇航空機組人員。由於人數不少，院方評估風險實施分流，將施打場地移至通風良好的立體停車場，而華航因為是專案處理，人員被安排在急診室外的戶外篩檢站接種。

華航機組人員今天下午2時搭乘遊覽車前往桃園醫院，以每組10人方式分批施打，市長鄭文燦也到醫院視察和替醫護人員打氣。

鄭文燦表示，今天華航有不少機組人員接種疫苗，我想他們也是想盡快接種，提升保護力，回到正常的工作。明天開始，桃園醫院人員將到華航專區支援臨時醫療站，包括採檢、抽血和施打疫苗，由於華航人員非常多，臨時醫療站預計會設立到5月10日。

鄭文燦表示，這次華航專案主要是確保人員安全，希望華航公司、工會和機組人員能盡量配合，完成採檢、抽血和注射疫苗，確保這次事件能平安落幕。

另外，有媒體詢問星宇航空接種疫苗與華航事件有無關聯；星宇航空執行長翟健華回應，機組人員接種計畫在４月中旬之前就調查，跟目前的狀況關聯性不大。