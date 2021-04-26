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吳容輝調升台鹽董座 嘉義縣副縣長陽管處長劉培東接任

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
現任陽明山國家公園管理處長劉培東,接任嘉義縣副縣長。記者魯永明／翻攝
現任陽明山國家公園管理處長劉培東,接任嘉義縣副縣長。記者魯永明／翻攝

嘉義縣副縣長吳容輝即將接任台鹽董事長，接任副縣長人選受注目，縣長翁章梁說，人選以專業、功能性考量，有助落實工業區及科園區開發，轉型農工大縣，下午2點宣布，由曾任縣府城鄉發展處長、現任陽明山國家公園管理處長劉培東接任，5月3日上任。

劉培東過去在立委縣長陳明文當縣長任內，擔任城鄉發展處長，辦理大埔美工業區等重大建設開發計畫，有都計專業背景，辦事能力強，人緣好，善溝通，行政經驗豐富，符合縣長翁章梁轉型農工大縣專業功能人才考量。

翁章梁說，劉培東曾任縣府建設局局長、城鄉發展處處長共6年，對嘉義並不陌生，大埔美工業園區的開發皆在其任內招商完成。劉培東本身具工程背景及都市計劃專業，嘉義縣要邁向農工大縣，未來有關工業區、航太園區及科學園區開發，尤其工業發展所帶來的城鎮發展，都需要都市計劃先期規劃及掌握趨勢，將借助劉副縣長的專業，與縣長翁章梁共同攜手勇敢轉型，創新嘉義。

61歲劉培東，現職內政部營建署陽明山國家公園管理處處長，中興大學都市計劃研究所畢業，成功大學都市計畫系畢，經歷：內政部營建署墾丁國家公園管理處處長（103-107）內政部營建署城鄉發展分署副分署長（99-100）嘉義縣政府建設局局長、城鄉發展處處長（93-99）高雄縣政府簡任秘書、建設局局長（91-93）內政部營建署都市計劃組、新市鎮建設組科長、技正、技士。

嘉義 翁章梁 內政部

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